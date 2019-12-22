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البنك الأهلى يهزم بنى سويف وينتزع الصدارة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 04:41 م
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بوابة الفجر
محمد الحسيني
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سقط الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف فى فخ الخسارة بهدف نظيف أمام ضيفه البنك الأهلى فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف الرياضى بمنافسات الاسبوع العاشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.

حسن موسي المدير الفنى لبنى سويف بدأ المباراة بتشكيل مكون من كريم محفوظ وبلال سالم ومحروس محمود ومحمود بكرى ونصر رمضان وحسام البدرى ومحمود مكى وكريم اشرف ومصطفى صلاح " بلية ".

فيما بدأ عيد مرازيق المدير الفنى للبنك الأهلى المباراة بتشكيل مكون من احمد صبحى وطارق جمال وامير مدحت ونادر السيد ومحمود جمعه وأحمد حامد وماجد عادل وحسام الصانع ومحمد مصطفى " ميدو " واسلام صلاح " سولارى " وعمرو عزت .

وأجرى بنى سويف تغييرات بنزول كلا من أحمد عبد الرازق وعلى محمد على ومحمد عبد الجواد بدلا من نصر رمضان وأحمد الأمور ومحمود مكى .

فيما أجرى البنك الأهلى تغييرات بنزول كلا من محمود عبد المجيد وعلى صابر ومحمد لعبه بدلا من طارق جمال وعمرو عزت واسلام صلاح .

وجاء هدف البنك الأهلى عن طريق اسلام سولارى بتسديدة أرضية سكنت شباك بنى سويف بالدقيقة السادسة بالشوط الاولى .

ورغم العديد من المحاولات العديدة لمهاجمى بنى سويف والهجمات الغزيرة أمام مرمى البنك الأهلى الا انها لم تنجح بفضل التنظيم الدفاعي المنظم من لاعبي البنك الأهلى .

وحصل امير مدحت لاعب البنك الأهلى وحسام البدرى لاعبي بنى سويف على الكارت الاصفر ، وفشلت محاولات حسن موسي وتغييراته فى تحقيق نتيجة إيجابية.


الفوز رفع رصيد البنك الأهلى للنقطة 21 بالمركز الأول، فيما توقف رصيد بنى سويف عند النقطة 20 بالمركز الثاني.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمود ناجى، ومحمد الحاج ومحمد الزنارى وأحمد جمال حكم رابع، وتونى عثمان مراقب الحكام وشوقى الجبالى مراقب المسابقات .
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