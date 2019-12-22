صلاح عبدالله يغازل جمهوره بأحدث ظهور له



مسلسل "قيد عائلى ٢"



يذكر أن صلاح عبدالله، شارك فى بطولة مسلسل "قيد عائلي"، حيث حقق نجاحاً كبيراً في الجزء الاول والثاني الذي يتم عرضه على شبكه قنوات ال DMC، حيث شارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، ميرفت أمين، بوسي، عزت العلايلى، منة فضالي .



يشار إلى أن آخر أعمال الفنان صلاح عبدالله، مشاركته في بطولة فيلم "لص بغداد"، مع عدد كبير من نجوم الفن، محمد أمام، فتحى عبد الوهاب، أمينة خليل، احمد رزق، صلاح عبدلله، سعد المختار، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد .



يشارك الفنان صلاح عبدالله، أحدث أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .ونشر الفنان المتألق، صورة له وهو يلعب البلياردو، وتفاعل معه جمهوره وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة .وعلقت "عبدالله"، على الصورة قائلًا: "الشعر خف وشاب لكن شباب برضو وقلبي يا أحباب وقعت انا فى عرضه وقولت يا تاعبني ابوس ايدك سبني افكرك بزمان ولاعبنى بلياردو" وتفاعل معه جمهوره، وتبادل النشطاء التعليقات على الصورة .