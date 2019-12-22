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قرار جديد للرئيس الجزائري المنتخب

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:34 م
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الرئيس الجزائري الجديد
الرئيس الجزائري الجديد
وكالات
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قرر الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، استحداث وزارة جديدة في حكومته، بعد أقل من أسبوع على توليه مقاليد الحكم في البلاد بعد أقل من أسبوع على توليه مقاليد الحكم في البلاد.

 

ولفت الرئيس الجزائري الجديد، اليوم الأحد، في أول جولة رسمية له، إلى أنه سيتم إنشاء وزارة جديدة تمت اسم الاقتصاد الرقمي والمؤسسات الناشئة والصغيرة.

 

وأشار إلى أن قيادات شابة هي التي ستتولى تسيير شؤون الوزارة الجديدة.

 

وقد أطلق تبون، وعودًا في حملته الانتخابية وفي خطاب تنصيبه بإيلاء اهتمام خاص بالجانب الاقتصادي، الذي يشهد ترديا منذ أشهر.

 

يذكر أن الرئيس الجزائري الجديد أدى اليمين الدستورية، الخميس الماضي، في مراسم رسمية بالعاصمة الجزائر، بعد أيام على فوزه في الانتخابات التي تمت على وقع انقسام في الشارع الجزائري.

 

ونال تبون 58 في المئة من الأصوات، متفوقا على 4 منافسين آخرين في السباق الرئاسي، الذي جرى في الـ12 من ديسمبر الجاري.

 

وخلال خطاب القسم، أكد تبون على الأولوية الاقتصادية، إذ قال إن الأوضاع التي تمر بها الجزائر تفرض "أن نحسن حوكمتنا لمعالجة نقاط الضعف وخلق الظروف لإعادة بعث النمو الاقتصادي، عبر مشاريع قاعدية كبرى وتشجيع الاستثمار".

 

وأكد تبون أن البلاد ستتصدى للعبث بالمال العام، الذي كان أحد مطالب الحراك الذي بدأ في أواخر فبراير الماضي، رفضا لتمديد ولاية الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

 

كذلك تعهد أيضا بإطلاق سياسة اجتماعية ثقافية لخلق بيئة ملائمة لازدهار الشباب، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.

 

 

 

 

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