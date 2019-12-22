Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير المالية: الاقتصاد الرقمي يُمَّثل ١٥٪ من الناتج المحلي العالمي بقيمة ١٢ تريليون دولار

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:50 م
Advertisements
محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
أحمد الشيخ
Advertisements

أكد محمد معيط وزير المالية، أن التنمية الرقمية الشاملة والمستدامة لمصر تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية؛ فالتحول الرقمي لم يعد تحديًا بل أصبح واقعًا نعيش فيه، ويقوده الشباب المصرى بكل مؤسسات الدولة، موضحًا أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي والتوسع في الخدمات المالية التكنولوجية أصبح من ركائز رأس المال الفكري والاستثمار الأمثل للثروات البشرية للمجتمع المصري. 


قال الوزير، فى كلمته خلال المؤتمر السنوي الرابع الذى تنظمه مؤسسة الأهرام بعنوان: "الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن قيمة الاقتصاد الرقمي العالمى تبلغ حاليًا ١٢ تريليون دولار بما يعادل ١٥٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمى، وأن المؤشرات الدولية توضح أن التحول للاقتصاديات الرقمية يسهم فى زيادة الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين ٦ و٨٪، مشيرًا إلى أن مصر لديها فرصة واعدة لتعميق تكنولوجيا الخدمات المالية، وأوجه الاقتصاد الرقمي والإبداع والتطوير وتحسين الخدمات المالية الإلكترونية الحكومية وغير الحكومية، من خلال تحقيق التكامل بين القطاعين الخاص والحكومي في بناء مستقبل الاقتصاد الرقمي والخدمات المالية التكنولوجية، خاصة أن ٩٣٪ من الشعب المصري يستخدمون التليفون المحمول و٤٩٪ من رواد الإنترنت و٥٨٪ يفضلون الآليات الرقمية عن الآليات اليدوية، و٣٣٪ لديهم حسابات مصرفية.  
أضاف أن استراتيجية التحول الرقمي بوزارة المالية ترتكز على تحسين مستوى أداء الخدمات المالية للجميع بحيث تتكامل مع متطلبات الشمول المالي، وآليات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي؛ بما يرفع معدلات سهولة الأعمال، والحوكمة، والتطوير الرقمي، على النحو الذى يُسهم فى زيادة معدلات النمو والتنافسية، موجهًا الشكر لفريق العمل بوزارة المالية ومصالحها؛ فالعمل المؤسسي والتدريب المستمر، ركيزة أساسية تضمن نجاح العمل الحكومي الفعال.


أشار إلى أن هناك تحركًا رقميًا حقيقيًا وفعالاً بوزارة المالية سواءً فى إدارة الموازنة العامة للدولة بمنهجية "البرامج والأداء"، وتطوير النظم الضريبية وتطبيق الإقرارات الضريبية الرقمية، وإرساء دعائم التحصيل الإلكتروني بكل جهات الدولة والدفع الإلكتروني للمدفوعات الحكومية، والتحول التدريجي إلى منظومة "النافذة الواحدة" بالجمارك وجهات المجتمع المينائي إضافة إلى التحول الرقمي الخاص بنظم التعاقدات الحكومية؛ وذلك بهدف تحفيز بيئة الاستثمار على النحو الذى يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.


قال إن الالتزام بتحقيق "النمو الاحتوائي" هو الركيزة الأساسية لاستراتيجية الدولة في دعم أوجه العدالة الاجتماعية، وما يتبعها من تحقيق الشمول المالي في ظل ترابط بين السياسات المالية والنقدية للدولة، موضحًا أن الخدمات المالية الرقمية والابتكارات وريادة الأعمال وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والهوية الرقمية والبنوك الإلكترونية واقتصاديات المعرفة والمنصات الإلكترونية وقنوات ووسائل الدفع الإلكتروني، أصبحت الآن واقعًا ملموسًا لاغنى عنه في عالمنا المعاصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير المالية وزارة المالية محمد معيط المالية التحول الرقمي اخبار وزارة المالية اخبار المالية اليوم

أخبار تهمك

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

الآن

مفاجأة.. حرمان ليفربول من وضع شعار مونديال الأندية على قميصه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| راجح قاتل.. حبس قتلة "شهيد الشهامة" 15 عاما

منذ ساعتين و 45 دقيقة

التغيير الوزاري| هؤلاء أبرز الراحلين عن الحكومة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ حوالي 5 ساعات

الصفقة الثانية في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ يوم

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ حوالي 18 ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ ساعة و 12 دقيقة

بالأسماء.. البرلمان يوافق على التعديلات الوزارية الجديدة

منذ ساعة و نصف

عاجل بالأسماء.. الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام السيسي

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يحرج الجبلاية في خطاب رسمي

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي| أهداف مباراة ليفربول| بث مباشر مشاهدة ليفربول Overtime

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

"المالية": 28 مبادرة طرحتها لتطوير أداء الوزارة حتى 2020

"المالية": تحصيل كافة المدفوعات الحكومية الكترونيًا بدءًا من يناير

مساعد وزير المالية: جميع المتحصلات الحكومية ستتحول إلى الإلكترونية خلال 2019

عضو بشعبة الاقتصاد الرقمي يطالب بتوفير بيئة تشريعية تدعم التحول التكنولوجى بمصر

"التحول الرقمي ".. حكومة ديجيتال .. طفرة غير مسبوقة في إقتصاد مصر .. تعرف علي مزاياه

"المالية": استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
01:02 م

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

بالأسماء.. البرلمان يوافق على التعديلات الوزارية الجديدة

12:41 م

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

09:00 م

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

06:10 م

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

07:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status