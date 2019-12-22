حفل جوائز National Film Awards 2019 يكرم أميتاب باتشان



نائب الرئيس فينكايا نايدو، سيمنح جوائز National Film Awards 2019، وسيحظى نجم بوليوود أميتاب باتشان بجائزة دادساهب فالك.



سيقدم نائب الرئيس فينكايا نايدو، جوائز السينما الوطنية للفائزين يوم الإثنين.



سيقام حفل توزيع جوائز National Film Awards السنوي في فيجيان بهوان، حيث سيحصل النجم أميتاب باتشان أيضًا على جائزة دادساهب فالك.



وذكر بيان صحفي أن وزير الاتحاد للإعلام والإذاعة براكاش جافاديكار سيحضر الحفل.



تقليديًا، يتم تسليم الجوائز الوطنية للفائزين من قبل رئيس الهند، ووفقًا للمصادر، فإن الرئيس رام ناث كوفيند سيستضيف الفائزين في وقت لاحق.



في عام 2018، قدم الرئيس كوفيند مجموعة قليلة فقط من الجوائز خلال الحفل الذي تم تقسيمه إلى مرحلتين، ومنحت المجموعة الأولى من الجوائز الوزيران النقابيان سميتي إيراني وراجيافاردان سينغ راتور، في حين قدم الرئيس المجموعة الثانية.



تم الإعلان عن الفائزين بجوائز الأفلام الوطنية السادسة والستين في شهر أغسطس من هذا العام، حيث حصل الفيلم الجوجراتي Hellaro على جائزة أفضل فيلم.



وفاز فيكي كاوشل وأيشمان كورانا معًا، بكأس أفضل ممثل لأدائهما في فيلم Uri: The Surgical Strike وفيلم Andhadhun على التوالي.



فازت كيرثي سوريش بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم التيلجو Mahanati.



فاز المخرج أديتيا دار، مخرج فيلم Uri: The Surgical Strike بجائزة أفضل مخرج.

