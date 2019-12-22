قطاع الأحوال المدنية يستخرج أوراق الثبوتية لعدد من ذوي الإعاقة مجانا

استقبل قطاع الأحوال المدنية، بوزارة الداخلية، عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، لاستخراج الأوراق الثبوتية لهم مجانًا، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة خلال شهر ديسمبر.



جاء ذلك في ضوء سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى تعظيم أطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، واهتمامها بتعظيم دورها الإنساني والاجتماعي في هذا المجال، وتوجيهات وزير الداخلية، بقيام قطاع الأحوال المدنية باستخراج الأوراق الثبوتية لذوي الإعاقة (مجانًا) بكافة الإدارات والأقسام على مستوى الجمهورية، ولمدة أسبوع، اعتبارا من يوم 3 الجاري.



وتوافد عددًا من ذوي الإعاقة على الإدارات الجغرافية والنوعية بالقطاع، خلال الفترة المشار إليها، وتم تيسير وتسهيل إجراءات الحصول على كافة الخدمات الأمنية المقدمة لهم حال ترددهم على جميع قطاعات الوزارة، والإسهام بمنحهم مصدرات ثبوتية مجانًا فضلًا عن استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم تفاعلًا مع تلك المبادرة الإنسانية.



وبلغ إجمالي ما تم استقباله من حالات على مستوى الجمهورية (5325) حالة تنوعت ما بين (تجديد بطاقات الرقم القومي – استخراج مصدرات ثبوتية)، ولاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولًا واستحسانا من قبل تلك الحالات، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنساني والاجتماعي لديهم.



