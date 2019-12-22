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وزير البترول يؤكد دعم مصر لمنظمة أوابك لتحقيق أهدافها

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:39 م
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بوابة الفجر
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شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ممثلا لمصر في الاجتماع الـ 103 لمجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول " أوابك " الذى عقد اعماله اليوم بالكويت برئاسة الشيخ محمد بن خليفة وزير النفط البحريني وبمشاركة وزراء البترول والطاقة ورؤساء وفود الدول العربية الأعضاء بالمنظمة والأمين العام للمنظمة عباس على نقى.


ووجه "الملا" الشكر للشيخ محمد بن خليفة رئيس الدورة الحالية للمنظمة والدكتور خالد الفاضل وزير الطاقة الكويتى على حسن الضيافة والسيد الأمين العام للمنظمة على الترتيبات الممتازة للاجتماع.


وأشار الوزير إلى الاستقبال الحافل من سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس الوزراء صباح خالد الحمد المبارك للسادة وزراء البترول العرب صباح اليوم، مؤكدا دعم مصر الكامل للمنظمة والشركات المنبثقة عنها من اجل تحقيق اهداف المنظمة الذى يأتى تعزيز ودعم التعاون العربى في مجال الصناعات البترولية كأولوية أولى لها.


وناقش الوزراء المشاركون خلال اجتماعهم الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال والتي شملت تقرير نتائج أعمال لجنة جائزة (أوابك) للبحث العلمي لعام 2018 ومشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام  2020  وتعيين مدقق حسابات المنظمة لنفس العام، كما تناول الاجتماع سبل  تفعيل وتطوير نشاط وأعمال المنظمة وتقدم العمل في معهد البترول العربى للتدريب بهدف المساهمة في اعداد وتأهيل كوادر عربية متقدمة في مختلف مجالات الصناعة البترولية واجراء البحوث والدراسات اللازمة لتطوير الصناعة، كما تم استعراض تقرير الأمين العام حول نشاطات الأمانة العامة والدراسات التي أنجزتها والأوضاع البترولية العالمية ومتابعة شئون البيئة وتغير المناخ وسير العمل في بنك المعلومات والفعاليات التي شاركت فيها المنظمة بالإضافة الى الاجتماع المشترك للأمانة العامة ومسئولى الشركات المنبثقة عن الاوابك.


و قرر المجلس تعيين علي سبت بن سبت، أميناً عاماً لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك)، لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول مارس 2020 ، و ستتولى دولة الجزائر رئاسة الدورة القادمة لمجلس الوزراء والمكتب التنفيذي للمنظمة، وذلك لمدة عام اعتباراً من أول يناير 2020 ، كما بعث رئيس المجلس ببرقية إلى حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت أعرب فيها نيابة عن معالي الوزراء، عن أسمى آيات التقدير والامتنان وجزيل الشكر والتقدير على ما أحيطوا به من حسن استقبال وكرم الوفادة  ، ,وتم الاتفاق  على عقد الاجتماع القادم لمجلس وزراء المنظمة في دولة الكويت بتاريخ 13 ديسمبر 2020.

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