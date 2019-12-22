تعرف على التعديلات الوزارية الجديدة بالنسبة للمجموعة الاقتصادية

ثانيا.. فصل وزارتى الاستثمار عن التعاون الدولى والتى كانت تترأسهم سحر نصر.

ثالثا.. إسناد وزارة التعاون الدولى إلى الدكتورة رنيا المشاط.

رابعا.. إسناد وزارة الاستثمار إلى الدكتور مصطفى مدبولي بجانب مهامة كرئيس للوزراء.

خامسا.. الإبقاء على وزراء المالية والتخطيط والإسكان وقطاع الأعمال.







شهدت المجموعة الوزارية الاقتصادية، تغيرات محددوة في التعديل الوزراي الحالى، الذي وافق عليه مجلس النواب بأغلبية أعضاءه في جلسته المنعقدة صباح اليوم الأحد وشملت التعديلات ما يلي:أولا.. تعيين نيفين جامع وزيرة للصناعة والتجارة خلفًا لوزير الصناعة عمرو نصار.