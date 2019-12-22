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أميتاب باتشان يدعم حفيدته بهذه الطريقة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:34 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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غرد الممثل أميتاب باتشان، على حسابه الخاص عبر موقع تويتر، لمشاركة مقطع فيديو لحفيدته أراديا باتشان، حيث ألقت خطابًا قويًا في اليوم السنوي لمدرستها.

صور أراديا باتشان، في اليوم السنوي لمدرسة Dhububhai Ambani الدولية، تقوم بجولات على وسائل التواصل الاجتماعي، وشوهد الطفلة وهي ترتدي ساري باللون الأخضر والأحمر في الصور، وكان برفقتها أيضًا والدتها الممثلة الهندية أيشواريا راي باتشان، ووالدها الممثل أبهيشيك باتشان بجانبها.

غرد جدها النجم الهندي الكبير أميتاب باتشان، على حسابه الخاص عبر موقع تويتر، لمشاركة مقطع فيديو عن أداء أراديا في الفيديو، وشوهدت أراديا وهي تلقي كلمة بعنوان Kanya، وأعطت رسالة تمكين المرأة وكيف ينبغي أن تشعر المرأة بالأمان والاحترام.

شارك أميتاب باتشان مقطع الفيديو قائلًا: "أعز لحظة وصوت للطفلة أراديا،حفيدتي حبيبتي".

لم يستطع أميتاب باتشان حضور الحدث لأنه كان بعيدًا عن مومباي، حيث قام بتصوير أحدث أفلام المخرج ناجراج مانجولي، لم يكن يريد أن يفوتها أدائها، وهكذا كان لدى المدرسة اتصال فيديو خاص به لمشاهدة أداء أراديا.

بصرف النظر عن أراديا، شوهد شاه روخ خان في اليوم السنوي مع أبرام، كما تم رصد كاريشما كابور ولارا دوتا وسهيل خان في الحفل.

الممثلة الهندية أيشواريا راي، وابنتها أراديا لا ينفصلان، وغالبًا ما تنشر أيشواريا راي على حسابها الخاص عبر موقع إنستجرام، صور لابنتها ارايا.

تزوج أبهيشيك وأيشواريا راي في 20 أبريل 2007، ورحبوا بابنتهما أراديا في حياتهم في عام 2011.
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