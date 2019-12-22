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تفاصيل حالة الطقس غدا الإثنين 23/12/2019

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:05 م
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حالة لطقس غدا
حالة لطقس غدا
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قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الإثنين الموافق 23/12/2019، إنه بالرغم من حالة الاستقرار في الأحوال الجوية وفي درجات الحرارة في فترة النهار، إلا أن درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير في ساعات الليل، ناصحا بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم تخفيفها نظرا للتقلبات الجوية التي تحدث في حالة الطقس غدا.

وأكد شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على شاشة القناة الأولى، أن التقلبات في أحوال الطقس تبدأ من غدا الإثنين على كافة أنحاء البلاد، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة على الطرق الصحراوية والمكشوفة.

وتوقع مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاض جديد في درجات الحرارة عن معدلاتها بواقع من درجتين لثلاثة درجات، بينما تسجل درجات الحرارة صفر في سانت كاترين مع فرص تساقط ثلوج، ويتكون الصقيع على المزروعات بسيناء، مع تزايد فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتكون من خفيفة إلى متوسطة على وسط وجنوب البلاد.
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