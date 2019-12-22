تفاصيل حالة الطقس غدا الإثنين 23/12/2019

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الإثنين الموافق 23/12/2019، إنه بالرغم من حالة الاستقرار في الأحوال الجوية وفي درجات الحرارة في فترة النهار، إلا أن درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير في ساعات الليل، ناصحا بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم تخفيفها نظرا للتقلبات الجوية التي تحدث في حالة الطقس غدا.





وأكد شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على شاشة القناة الأولى، أن التقلبات في أحوال الطقس تبدأ من غدا الإثنين على كافة أنحاء البلاد، وتنشط الر ياح المثيرة للأتربة على الطرق الصحراوية والمكشوفة.



