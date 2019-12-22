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مواطن عن انخفاض الأسعار: "4 كيلو طماطم بـ10 جنيهات" (فيديو)

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:17 م
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محمد عبدالله جامع
محمد عبدالله جامع
هدى عبدالرازق
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قال أحد المواطنين ويدعى محمد عبدالله جامع، مهندس بالمعاش، إن الأسعار تشهد حالة من الاستقرار منذ فترة ليست بقصيرة، ولا ينكرها إلا جاحد.

وأشار "جامع"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن المواطنين يشعرون بحالة من تراجع حقيقي للأسعار، مضيفا: "أنا اللي بشتري كل حاجة بنفسي، وفي وفرة من الإنتاج"، مشيدا بمستوى منتج الطماطم، معقبا: "حاجة رائعة".

وأضاف المهندس محمد عبد الله: "بنشتري 4 كيلو طماطم بـ10 جنيهات في الجيزة، ولو هتنقي بنفسك يبقى الكيلو بـ 3 جنيهات"، لترد الإعلامية لبنى عسل ضاحكة: "متسبش الطماطم الطرية بتتعمل صلصة".
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