"الاتصالات": تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تستغرق 5 سنوات

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن إعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جار العمل على تنفيذها خلال 3 الى 5 سنوات، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تتضمن محورين رئيسيين هما بناء القدرات لخلق قاعدة من المتخصصين فى كافة مجالات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات.









وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم: "بينما يعني المحور الثاني للاستراتيجية بالبحث العلمي التطبيقي والذي يهدف إلى إيجاد الحلول التكنولوجية المبتكرة لما تواجهه مصر من تحديات في مجالات مختلفة، وكذلك لخلق قاعدة قوية من الشركات الناشئة القادرة على المساهمة بقوة في دفع الاقتصاد المصري، والمنافسة بقوة على الساحة الدولية.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إنشاء مركز تطبيقات الذكاء الاصطناعى والحوسبة فائقة القدرة؛ والذي من خلاله يجرى التعاون مع كبرى الشركات العالمية لتنفيذ مشروعات ثنائية فى مجالات الرعاية الصحية والزراعة من خلال تطبيقات تساعد على التشخيص والاكتشاف المبكر للأمراض، ومواجهة ندرة المياه، ومعالجة اللغة العربية والترجمة الآلية وهو مجال يمكن أن تحقق مصر ريادة دولية فيه.