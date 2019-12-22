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بشكل مبدئي.. فوز أشرف غني بانتخابات الرئاسة الأفغانية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:13 م
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بوابة الفجر
أحمد ثابت
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أعلن مسؤولون اليوم الأحد، أن الرئيس الأفغاني أشرف غني على أعتاب الفوز بولاية ثانية، بعد أن أعلن حقق غالبية في الانتخابات الرئاسية.

وبرغم الفوز الواضح لغني، يبدو أن عواقب المعركة الانتخابية الصعبة التي جرت في 28 سبتمبر ستتواصل، بعد أن أعلن منافسه رئيس السلطة التنفيذية عبد الله عبد الله أنه سوف يطعن في النتيجة.

فقد فاز غني بـ50.64 في المئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت في سبتمبر، فيما حصل منافسه عبد الله على 39.52 في المئة، حسب ما أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات.

 ويحق للمرشحين تقديم أي طعون قبل الإعلان النهائي عن النتائج، خلال بضعة أسابيع على الأرجح.

 من جانبه، أعلن مكتب عبد الله في بيان أنه سيطعن في النتيجة، فور إعلان النتائج الأولية.

وقال البيان: "نريد أن نوضح مجددا لشعبنا وأنصارنا واللجنة الانتخابية وحلفائنا الدوليين أن فريقنا لن يقبل نتيجة هذا الاقتراع المزور إلا إذا تم تلبية مطالبنا الشرعية"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

وكان من المفترض الإعلان عن النتائج الأولية أساسا في 19 أكتوبر، لكن تم تأجيلها مرارا بسبب مسائل تقنية وسط مزاعم بالتزوير من عدة مرشحين خصوصا عبد الله.

وقالت رئيس لجنة الانتخابات المستقلة حواء علم نورستاني: "أنهينا بأمانة وإخلاص ومسؤولية وولاء واجبنا".، مضيفة: "نحترم كل صوت لأننا نريد الديمقراطية أن تدوم".

 

 

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الكلمات المفتاحية

انتخابات الرئاسة الالفغانية أشرف غنى

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