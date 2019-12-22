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راجح قاتل| والد شهيد الشهامة يغادر المحكمة بعد الحكم على قتلة "البنا" بـ15 عاما

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:08 م
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أحمد الباهي
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غادر والد الشهيد محمود البنا، منذ قليل، محكمة شبين الكوم الابتدائية، وذلك بعد النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة".

وقضت محكمة شبين الكوم الابتدائية، في محافظة المنوفية، منذ قليل، بمعاقبة قتلة شهيد الشهامة محمود البنا، وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وقررت المحكمة حبس المتهم الأول محمد أشرف راجح 15 عاما، المتهم الثاني مصطفى محمد الميهي "حماصة" 15 سنة، والمتهم إسلام عاطف، 15 سنة، والمتهم الرابع إسلام البخ 5 سنوات.

كان قد لقي الطالب محمود محمد البنا، ابن مدينة تلا، مصرعه على يد "محمد أشرف راجح" وثلاث متهمين آخرين، بسبب شهامته ودفاعه عن فتاة تعرضت للمعاكسة من المتهمين، مما دفعهم إلى رسم خطة محكمة للإيقاع به في المصيدة.

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