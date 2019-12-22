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اليابان: تمديد فترة بناء منشأة لنقل القاعدة الأمريكية بأوكيناوا

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:03 م
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القاعدة الأمريكية
القاعدة الأمريكية
وكالات
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أعلن مسؤولون بالحكومة اليابانية، اليوم الأحد، تمديد فترة البناء لمنشأة لنقل قاعدة عسكرية أمريكية رئيسية في جزيرة أوكيناوا، لحوالي 10 سنوات بدلاً من خطتها الأولية وهي 5سنوات..

 

وقال المسؤولون اليابانيون، إن تمديد الخطة لنقل قاعدة "فوتينما" الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية (ماريننز)، أصبح أمراً لا مفر منه، حيث أن هناك حاجة لمزيد من الوقت لتقوية قاع البحر الضعيف، في منطقة، من المقرر أن يتم فيها تنفيذ عمليات استصلاح، حسبما نقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.

 

وبحسب الوكالة اليابانية، أن الاحتمالات كبيرة بأن عودة الأرض، المستخدمة الآن من قبل القاعدة الجوية الأمريكية في منطقة "جينوان" السكانية المزدحمة، إلى اليابان لن تحدث في "العام المالي 2022 أو بعد ذلك"، كما تم الاتفاق عليه من قبل طوكيو وواشنطن في أبريل  2013 .

وأضاف المسؤولون، أن "وزارة الدفاع ربما تبلغ لجنة من الخبراء الأربعاء المقبل بقرار تمديد فترة البناء".

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الكلمات المفتاحية

اليابان القاعدة الأمريكية أوكيناوا

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