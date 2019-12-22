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قتلى من الشرطة العراقية في هجوم لداعش بمحافظة صلاح الدين

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:00 ص
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هجوم لداعش
هجوم لداعش
وكالات
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قتل أربعة من عناصر الشرطة العراقية، اليوم الأحد، في هجوم لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.

 

وقالت الشرطة العراقية، في بيان لها: "هاجم عناصر من عصابات داعش الإرهابية، مساء أمس  نقطة تابعة لشرطة حماية نفط بيجي في خط السحل، وقد رد منتسبو النقطة على هذا الهجوم، وتمكنوا من قتل إرهابي انتحاري يرتدي حزاما ناسفا".

 

وأضافت الشرطة العراقية: "أسفر الهجوم عن مقتل أربعة عناصر من الشرطة"، مبينة أن "قوة أمنية شرعت بتفتيش المنطقة وخلال هذا الواجب انفجرت عبوة ناسفة أدت إلى إصابة ضابط".

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الكلمات المفتاحية

قتلى داعش العراق الشرطة العراقية

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