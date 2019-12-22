عاجل.. الإدارية العليا تؤيد حكم غلق "الفراعين"

قضت المحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقدم من الإعلامي توفيق عكاشة، على الحكم الصادر سابقًا، وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، بغلق قناة الفراعين.



حمل الطعن رقم 6611 لسنة 58 قضائية عليا، وذكر الطعن أن الحكم شابه العوار والفساد في الاستبيان مما يؤكد على عدم حجيته.



وطالب توفيق عكاشة في الطعن بإلغاء حكم القضاء الإدارى، ووقف قرار غلق قناه الفراعين، وأكد في دعواه أن قناة الفراعين حيادية هادفة، تقدم إعلام يخدم المجتمع ويثقف الشعب من خلال البرامج المقدمة بالقناة، مطالبا بإعادة بثها من جديد لتقدم رسالتها في تنوير المجتمع وتثقيفه.



كانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بغلق قناة الفراعين المملوكة لتوفيق عكاشة.