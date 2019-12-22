Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. الإدارية العليا تؤيد حكم غلق "الفراعين"

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:50 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
قضت المحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقدم من الإعلامي توفيق عكاشة، على الحكم الصادر سابقًا، وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، بغلق قناة الفراعين.

حمل الطعن رقم 6611 لسنة 58 قضائية عليا، وذكر الطعن أن الحكم شابه العوار والفساد في الاستبيان مما يؤكد على عدم حجيته.

وطالب توفيق عكاشة في الطعن بإلغاء حكم القضاء الإدارى، ووقف قرار غلق قناه الفراعين، وأكد في دعواه أن قناة الفراعين حيادية هادفة، تقدم إعلام يخدم المجتمع ويثقف الشعب من خلال البرامج المقدمة بالقناة، مطالبا بإعادة بثها من جديد لتقدم رسالتها في تنوير المجتمع وتثقيفه.

كانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بغلق قناة الفراعين المملوكة لتوفيق عكاشة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قناة الفراعين الإدارية العليا أخبار مصر

أخبار تهمك

تصريح مثير من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بكأس العالم للأندية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر اليوم السبت 21-12-2019 فى نهائى كاس العالم للاندية| Liverpool vs. Flamengo Live

منذ حوالي 16 ساعة

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يحرج الجبلاية في خطاب رسمي

منذ ساعتين

كلوب يرد على مجاملة محمد صلاح بالتتويج بأفضل لاعب في موندي الأندية

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مفاجأة مدوية بشأن موقف الإخوان وحماس من "صفة القرن"

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. حرمان ليفربول من وضع شعار مونديال الأندية على قميصه

منذ ساعة و 7 دقيقة

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ حوالي 14 ساعة

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي| أهداف مباراة ليفربول| بث مباشر مشاهدة ليفربول Overtime

منذ حوالي 13 ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ حوالي 21 ساعة

التغيير الوزاري| هؤلاء أبرز الراحلين عن الحكومة

منذ حوالي 5 ساعات

live|يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بث مباشر الاسطورة لايف كورة اون لاين Yalla shoot بدون تقطيع

منذ حوالي 15 ساعة

الصفقة الثانية في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

الآن

موضوعات متعلقة

9 فبراير.. إعادة المرافعة في طعن توفيق عكاشة على حكم غلق قناة الفراعين

23 مارس.. الحكم في طعن "عكاشة" على غلق قناة الفراعين

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
10:06 ص

مفاجأة.. حرمان ليفربول من وضع شعار مونديال الأندية على قميصه

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

09:00 م

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

06:10 م

الأهلي يحرج الجبلاية في خطاب رسمي

09:09 ص

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

07:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status