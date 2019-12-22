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الأهلي ينفي رحيل رامي ربيعة مجانا

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:02 ص
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ربيعة
ربيعة
علي نبوي
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كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول حقيقة الأنباء التي ترددت عن أحقية رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر في التوقيع لأي ناد أخر في يناير المقبل.

 

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة :"ربيعة وقع على عقود تجديد تعاقده مع الأهلي الموسم الماضي لمدة ٣ مواسم مقبلة".

 

وأضاف :"ما يتردد عن نهاية عقده أخر الموسم الحالي أنباء عارية تمامًا من الصحة.. ربيعة يرتبط بعقد مع الأهلي حتى ٢٠٢٣".

 

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري مساء غد الاثنين على ستاد القاهرة الدولي  في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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عماد متعب رامي ربيعة الدوري المصري الاهلي اخبار الاهلي

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