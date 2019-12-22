مدير عام الآثار بالفيوم يفجر مفاجأة عن معبد قارون (فيديو)



وأشار "الشورى"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، إلى أن هناك نحو 1000 سنة فرق بين تاريخ بناء المعبد والحقبة التي عاش بها قارون، نافيا ما يتم تداوله بشأن أن المعبد به 365 حجرة بعدد أيام السنة، حيث أثبتت الدراسات أن المعبد به 56 حجرة.



وأضاف أنه تم اكتشاف ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس في معبد قارون في 2003، وبدأ الاحتفال بها رسميا في 2012، وساهمت في جذب مزيد من السياح من أنحاء العالم.



قال سيد الشورى، مدير عام الآثار بالفيوم، إن معبد قصر قارون لا علاقة له بقارون الذي ذكر في القرآن الكريم، لسببين أحدهما ديني وتاريخي، حيث بنى المعبد في العصر اليوناني وأضيفت له بعض الإضافات في العصر الروماني.