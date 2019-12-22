Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدير عام الآثار بالفيوم يفجر مفاجأة عن معبد قارون (فيديو)

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:36 ص
Advertisements
سيد الشورى
سيد الشورى
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال سيد الشورى، مدير عام الآثار بالفيوم، إن معبد قصر قارون لا علاقة له بقارون الذي ذكر في القرآن الكريم، لسببين أحدهما ديني وتاريخي، حيث بنى المعبد في العصر اليوناني وأضيفت له بعض الإضافات في العصر الروماني.

وأشار "الشورى"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، إلى أن هناك نحو 1000 سنة فرق بين تاريخ بناء المعبد والحقبة التي عاش بها قارون، نافيا ما يتم تداوله بشأن أن المعبد به 365 حجرة بعدد أيام السنة، حيث أثبتت الدراسات أن المعبد به 56 حجرة.

وأضاف أنه تم اكتشاف ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس في معبد قارون في 2003، وبدأ الاحتفال بها رسميا في 2012، وساهمت في جذب مزيد من السياح من أنحاء العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

معبد قصر قارون قدس الاقداس سيد الشورى اخبار مصر

أخبار تهمك

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ حوالي 15 ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

الآن

مفاجأة مدوية بشأن موقف الإخوان وحماس من "صفة القرن"

منذ حوالي 6 ساعات

الصفقة الثانية في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

كلوب يرد على مجاملة محمد صلاح بالتتويج بأفضل لاعب في موندي الأندية

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تصريح مثير من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بكأس العالم للأندية (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر اليوم السبت 21-12-2019 فى نهائى كاس العالم للاندية| Liverpool vs. Flamengo Live

منذ حوالي 16 ساعة

التغيير الوزاري| هؤلاء أبرز الراحلين عن الحكومة

منذ حوالي 5 ساعات

live|يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بث مباشر الاسطورة لايف كورة اون لاين Yalla shoot بدون تقطيع

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي| أهداف مباراة ليفربول| بث مباشر مشاهدة ليفربول Overtime

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحرج الجبلاية في خطاب رسمي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. حرمان ليفربول من وضع شعار مونديال الأندية على قميصه

منذ ساعة و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

الفيوم تستعد لتعامد الشمس على معبد قصر قارون الجمعة المقبلة

شاهد.. لحظة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني

الفيوم تستعد لـ "تعامد الشمس" على قدس الأقدس بمعبد قصر قارون فى 21 ديسمبر الجاري

"الأنصاري" يناقش الاستعدادات لاحتفالية تعامد الشمس على معبد قصر قارون بالفيوم

فجر غد.. الفيوم تحتفل بتعامد الشمس على قدس الأقداس

تعرف على تاريخ قدس الأقداس بقصر "قارون" بالفيوم

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
10:06 ص

مفاجأة.. حرمان ليفربول من وضع شعار مونديال الأندية على قميصه

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

09:00 م

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

06:10 م

الأهلي يحرج الجبلاية في خطاب رسمي

09:09 ص

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

07:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status