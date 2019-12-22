كارمن سليمان توجة الشكر للقائمين على أغنيتها الأخيرة "بصاتك"

وأضافت: "إن شاء الله هنقدم لكم خلال السنة الجديدة أعمال أحلى تليق بكم. و أكيد ماقدرش أنسى أخويا احمد جمال للي شرفني ليلة إطلاق الأغنية، وكل الناس اللي نورتني اليوم ده.. و أخيراً حبيب عمري و صاحبي و أخويا اللي دايماً ساندني و واقف في ضهري و اللي معايا في كل خطوة بعملها و اللي إيمانه بيا مايتوصفش و شكري ليه هنا مهم قوي لأنه كان الجندي اللي وقف قدام كل حاجة و عافر و إشتغل كتير قوي عشان تطلع الأغنية بالشكل ده، و عرفت هنا إنه بيعرف يعمل حاجات كتيير بنفس الجودة "تمثيل، تلحين، إنتاج" و حاجات تانية كتير. مهما عملت مش هقدر أوفي حقه عليا. بحبك يا هدية ربنا ليا و آسفين على التدبيسة اللي دبسناهالك في الكليب".





يشار إلى أن الثنائي كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد خطف الأنظار وذلك خلال حفل توزيع جوائز الديرجيست، التي انطلقت منذ قليل وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.