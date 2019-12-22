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كارمن سليمان توجة الشكر للقائمين على أغنيتها الأخيرة "بصاتك"
الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:17 ص
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سيدة صادق
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نشرت الفنانة كارمن سليمان، مجموعة من الصور لها على حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من حفل اطلاق أغنيتها الجديدة التي تحمل عنون "بصاتك".
وقامت "كارمن" بالتعليق على الصور قائلة: "عايزة أشكر كل واحد وقف جنبي واشتغل معايا على العمل دا بكل تفاصيلة، ومهما عملت مش هقدر أوفيكم حقكم".
يشار إلى أن الثنائي كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد خطف الأنظار وذلك خلال حفل توزيع جوائز الديرجيست، التي انطلقت منذ قليل وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.
وقامت "كارمن" بالتعليق على الصور قائلة: "عايزة أشكر كل واحد وقف جنبي واشتغل معايا على العمل دا بكل تفاصيلة، ومهما عملت مش هقدر أوفيكم حقكم".
وأضافت: "إن شاء الله هنقدم لكم خلال السنة الجديدة أعمال أحلى تليق بكم. و أكيد ماقدرش أنسى أخويا احمد جمال للي شرفني ليلة إطلاق الأغنية، وكل الناس اللي نورتني اليوم ده.. و أخيراً حبيب عمري و صاحبي و أخويا اللي دايماً ساندني و واقف في ضهري و اللي معايا في كل خطوة بعملها و اللي إيمانه بيا مايتوصفش و شكري ليه هنا مهم قوي لأنه كان الجندي اللي وقف قدام كل حاجة و عافر و إشتغل كتير قوي عشان تطلع الأغنية بالشكل ده، و عرفت هنا إنه بيعرف يعمل حاجات كتيير بنفس الجودة "تمثيل، تلحين، إنتاج" و حاجات تانية كتير. مهما عملت مش هقدر أوفي حقه عليا. بحبك يا هدية ربنا ليا و آسفين على التدبيسة اللي دبسناهالك في الكليب".
يشار إلى أن الثنائي كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد خطف الأنظار وذلك خلال حفل توزيع جوائز الديرجيست، التي انطلقت منذ قليل وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.
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