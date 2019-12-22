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تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتلتيك بيلباو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:23 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
علي نبوي
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يخوض ريال مدريد اختبارًا هامًا مساء اليوم، وذلك عندما يستقبل على ملعبه ضيفه أتلتيك بيلباو في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

ويتطلع الفريق الملكي للحاق بغريمه برشلونة والذي انفرد مساء أمس بصدارة الليجا بعد فوزه الكاسح على ديبورتيفو ألافيس بأربعة أهداف مقابل هدف.


واستقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الليلة أمام أتلتيك بيلباو والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-

حراسة المرمى : كوتورا

خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - ميندي

خط الوسط : فالفيردي - توني كروس - مودريتش - إيسكو

خط الهجوم : جاريث بيل - كريم بنزيمة.
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