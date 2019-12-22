كل ما تريد معرفتة عن مواجهة توتنهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

يشهد ملعب نادي توتنهام بالعاصمة الإنجليزية لندن، إحدى ديربيات العاصمة الإنجليزية، تلك التي تجمع فريق نادي تشيلسي ومضيفه توتنهام، في إطار مواجهات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.







التلميذ في ضيافة الأستاذ



وتشهد المباراة مواجهة من نوع خاص، بين المدير الفني لتوتنهام جوزيه مورينيو، وقائد فريقه السابقق فرانك لامبارد، المدير الفني الحالي لتشيلسي.





وخسر تشيلسي 4 من آخر 5 لقاءات له في الدوري الإنجليزي، ويسعى لإستعادة توازنه على حساب توتنهام القادم من بعيد، والذي يطمح هو الآخر للفوز للدخول في المربع الذهبي.





آخر أخبار الفريقين



يغيب عن صفوف توتنهام الفرنسي تانجي ندومبيلي المصاب في الفخذ، لينضم لزميله إيريك لاميلا المصاب بتمزق في العضلة الأمامية، وبن دافيز المصاب بكسر في الكاحل، والحارس هوجو لوريس المصاب بكسر في القدم منذ فترة بعيدة.





في المقابل يغيب عن البلوز المدافع فيكايو توموري المصاب في العضلة الأمامية، بالإضافة للفرنسي أوليفييه جيرو، الذي يعاني من مشاكل بدنية.





التشكيل المتوقع لمباراة توتنهام ضد تشيلسي



وفي ضوء تلك الغيابات، من المتوقع أن يكون تشكيلي الفريقين على النحو التالي:





توتنهام 4 – 2 – 3 – 1



بول جادزينجا



سيرجي أورييه – دافينسون سانشيز – توبي ألديرفيلرد – يان فيرتونخين



موسى سيسوكو – إيريك داير



سون هيونج مين – ديلي آلي – لوكاس مورا



هاري كين





تشيلسي 4 – 3 – 3



كيبا



سيزار أزبليكويتا – أنطونيو روديجير – كورت زوما – إيمرسون بالميري



ماتيو كوفاسيتش – جورجينيو – نجولو كانتي



كريستيان بوليسيتش – تامي أبراهام – ويليان





تاريخ مواجهات توتنهام ضد تشيلسي



فاز توتنهام على تشيلسي في 54 مباراة، مقابل 70 فوز للبلوز على حساب توتنهام، فيما تعادل الفريقان في 40 مباراة.





وإنتهت آخر مواجهات الفريقين بفوز تشيلسي بهدفين دون رد، سجلهما بيدرو ولاعب توتنام السابق كيران تريبير ضد مرماه.