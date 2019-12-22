Advertisements
Advertisements
Advertisements

كل ما تريد معرفتة عن مواجهة توتنهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:15 ص
Advertisements
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
Advertisements
يشهد ملعب نادي توتنهام بالعاصمة الإنجليزية لندن، إحدى ديربيات العاصمة الإنجليزية، تلك التي تجمع فريق نادي تشيلسي ومضيفه توتنهام، في إطار مواجهات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.


التلميذ في ضيافة الأستاذ

وتشهد المباراة مواجهة من نوع خاص، بين المدير الفني لتوتنهام جوزيه مورينيو، وقائد فريقه السابقق فرانك لامبارد، المدير الفني الحالي لتشيلسي.


وخسر تشيلسي 4 من آخر 5 لقاءات له في الدوري الإنجليزي، ويسعى لإستعادة توازنه على حساب توتنهام القادم من بعيد، والذي يطمح هو الآخر للفوز للدخول في المربع الذهبي.


آخر أخبار الفريقين

يغيب عن صفوف توتنهام الفرنسي تانجي ندومبيلي المصاب في الفخذ، لينضم لزميله إيريك لاميلا المصاب بتمزق في العضلة الأمامية، وبن دافيز المصاب بكسر في الكاحل، والحارس هوجو لوريس المصاب بكسر في القدم منذ فترة بعيدة.


في المقابل يغيب عن البلوز المدافع فيكايو توموري المصاب في العضلة الأمامية، بالإضافة للفرنسي أوليفييه جيرو، الذي يعاني من مشاكل بدنية.


التشكيل المتوقع لمباراة توتنهام ضد تشيلسي

وفي ضوء تلك الغيابات، من المتوقع أن يكون تشكيلي الفريقين على النحو التالي:


توتنهام 4 – 2 – 3 – 1

بول جادزينجا

سيرجي أورييه – دافينسون سانشيز – توبي ألديرفيلرد – يان فيرتونخين

موسى سيسوكو – إيريك داير

سون هيونج مين – ديلي آلي – لوكاس مورا

هاري كين


تشيلسي 4 – 3 – 3

كيبا

سيزار أزبليكويتا – أنطونيو روديجير – كورت زوما – إيمرسون بالميري

ماتيو كوفاسيتش – جورجينيو – نجولو كانتي

كريستيان بوليسيتش – تامي أبراهام – ويليان


تاريخ مواجهات توتنهام ضد تشيلسي

فاز توتنهام على تشيلسي في 54 مباراة، مقابل 70 فوز للبلوز على حساب توتنهام، فيما تعادل الفريقان في 40 مباراة.


وإنتهت آخر مواجهات الفريقين بفوز تشيلسي بهدفين دون رد، سجلهما بيدرو ولاعب توتنام السابق كيران تريبير ضد مرماه.


موعد مباراة توتنهام ضد تشيلسي والقنوات الناقلة ومعلق المباراة

تقام المباراة اليوم الأحد 22 ديسمبر، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات، وتنقل على قناة beIN Sports HD 2 بتعليق عصام الشوالي، ويديرها الحكم أنتوني تايلور.
Advertisements

أخبار تهمك

نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي| أهداف مباراة ليفربول| بث مباشر مشاهدة ليفربول Overtime

منذ حوالي 10 ساعة

مصطفى بكري: التعديل الوزاري خلال ساعات.. وهذه هي الأسماء المرشحة

منذ حوالي 9 ساعات

كورة لايف MATCH final مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 12 ساعة

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ حوالي 17 ساعة

التغيير الوزاري| هؤلاء أبرز الراحلين عن الحكومة

منذ ساعة و نصف

قرار عاجل من النائب العام ضد وزير التموين

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ حوالي 11 ساعة

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ حوالي 13 ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح مثير من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بكأس العالم للأندية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت Salah Live| بث مباشر مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأنديةLiverpool and Flamengo

منذ حوالي 13 ساعة

live|يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بث مباشر الاسطورة لايف كورة اون لاين Yalla shoot بدون تقطيع

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر اليوم السبت 21-12-2019 فى نهائى كاس العالم للاندية| Liverpool vs. Flamengo Live

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع yallakora

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
09:00 م

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

06:10 م

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

07:31 م

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

08:43 م

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status