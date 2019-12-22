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راجح قاتل| القصة الكاملة لقتل "شهيد الشهامة".. المحكمة تكتب نهايتها اليوم

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:18 ص
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محمود البنا
محمود البنا
الفجر
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تصدر محكمة شبين الكوم الجزئية اليوم الأحد، حكمها في آخر جلسات محاكمة المتهمين بقتل "شهيد الشهامة" محمود البنا، الذين يحاكموا أمام محكمة جنايات الأحداث.

بداية أحداث القضية
تعود أحداث القضية في يوم الأربعاء، الموافق 9 أكتوبر عام 2019، حيث تعرض محمد محمود البنا طالب في الثانوية العامة بمركز تلا التابع لمحافظة المنوفية، للطعن من محمد أشرف راجح واثنين من زملائه، حتى سقط جثة هامدة.

واعترض المتهمون طريق المجني عليه،  فور خروجه من الدرس وبقاءه بمفرده، فاستغلوا ذلك وقاموا بالتعدي عليه بألة حادة "مطواة"، وطعنوه في أماكن متفرقة بالجسد، حتى وصل إلى مستشفى تلا ولكن لم يستطع الأطباء إنقاذه من هذه الطعنات التي أودت بحياته.

السبب.. "معاكسة فتاة"
كان ذلك على خلفية اعتراض المجني عليه للجاني في معاكسة فتاة والتحرش بها وضربها بالشارع، فقرر الجاني الانتقام منه والترصد له وقتله، وأدى ذلك الأمر إلى اشتعال فتيل الغضب بين أهالي تلا وتحول إلى المنوفية ومصر كلها.

قضية رأي عام
أصبحت القضية قضية رأي عام، وتدم تدشين هاشتاج "راجح قاتل"، وفي صباح يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2019، تمت محاكمة "محمد أشرف راجح" و إجراءات أمنية مشددة لتأمين المحاكمة، كما شهدت مدينة شبين الكوم غلق جميع الطرق المؤدية إلى المحكمة، وذلك تجنبًا لحدوث أي عوائق أو مشكلات.

سن المتهم يثير الجدل
وتعد قضية سن المتهم، من أهم النقاط التي شغلت الرأي العام، حيث قال البعض إنه سيتم تغيير شهادة ميلاده لكي يتهرب من العقوبة، ويتم محاسبته على أنه "حدث"، وقال أخرون إن شقيقه الذي يشبهه هو الذي قتل "البنا"، وتم تسليم "محمد" لكي يتهرب من العقوبة، ولكن تم نفي كل هذه الأمور، وأثبتت المحكمة أن سنه أقل من 18 عاما، وأعلنت المحكمة أن المتهم الأول "محمد راجح" يبلغ من العمر "17 سنة و11 شهرًا و6 أيام"، وأنه سيكمل الـ18 عام في التاريخ الموافق 11/11/2020، وسيتم محاكمته كحدث.

وكشف الطب الشرعي، في إفادته أمام المحكمة أن إصابة المجني عليه جاءت من طعنة في الفخذ الأيسر وصاحب ذلك نزيف، وهو السبب الرئيسي في وفاة المجني عليه، لأن هذا الشريان مرتبط بالقلب، وقامت المحكمة بتأجيل القضية إلى جلسة 17 نوفمبر.

مشاركة مرتضى منصور في القضية
وفي جلسة 17 نوفمبر وصل المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، إلى قاعة المحكمة ليكون من ضمن محامين المجني عليه، وذلك وسط تواجد أمني مكثف بجميع الشوارع المؤدية لمحيط المحكمة، حيث تضمنت الجلسة دفاع الطرفين، وأكد "منصور" خلال مرافعته أنه المتهم الأول محمد راجح قتل المجني عليه متعمدًا ذلك، مشيرًا إلى الفيديوهات التي أظهرت ملاحقة الجاني للمجني عليه وتسديد أكثر من طعنه له.

وأضاف "منصور" أن المتهم راجح "كان عاوز يظهر أنه عنتر تلا"، وطالب منصور فيما بعد بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، كما أكد على نزاهة وعدالة القضاء المصري، وطالب بتعديل القانون والدستور.

واستمعت محكمة جنايات الطفل، المنعقدة بشبين الكوم، لمرافعة دفاع "محمد راجح" المتهم الأول في قضية قتل "شهيد الشهامة"، المجني عليه محمود البنا، ودفع المحامي بانتفاء أركان جريمة القتل العمد، مشيرًا إلى أن الواقعة كانت مشاجرة.

الفصل الأخير
ودفع خلال المرافعة، بعدم توافر ظرف سبق الإصرار والترصد، لافتًا إلى وجود أكثر من سلاح أبيض في الواقعة، وانتهت المحكمة من سماع مرافعة 3 متهمين، كما استمعت لمرافعة دفاع المتهم الرابع والأخير، ثم قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 22 ديسمبر القادم للنطق بالحكم.
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