Advertisements
Advertisements
Advertisements

بـ هاف ستومك.. ناهد السباعي تستعرض رشاقتها بهذه الصورة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:18 ص
Advertisements
بوابة الفجر
رانيا ماهر
Advertisements

تهتم الفنانة الشابة ناهد السباعي، بمشاركة متابعيها ومحبيها صور يومياتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".  

وشاركت ناهد متابعيها صورة جديدة لها تستعرض بها رشاقتها، حيث ظهرت وهي تقف على قدم واحدة، وممسكة بيدها قدمها الثانية، في محاولة لإحداث حالة من التوازن، كما ظهرت مرتدية ليجن باللون الأحمر، وهاف ستومك باللون الأحمر.

وحظيت الصورة على تفاعل كبير من قبل متابعيها الذين أشادوا بجمالها ورشاقتها.

يذكر أن ناهد السباعي ستشارك في الموسم الرمضاني القادم بمسلسل "النهايه"، مع الفنان يوسف الشريف. 

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" في عام 2120، وهو أول مسلسل في الشرق الأوسط من نوعية الخيال العلمي، ويتطلب تحضيرات خاصة للديكورات والأزياء والجرافيكس.

مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل وسهر الصايغ، ومن إخراج ياسر سامي، وفكرة يوسف الشريف، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإنتاج سينرجي.

وفي سياق متصل تستأنف الفنانة ناهد السباعي، تصوير مشاهدها في فيلم "ماكو" بأحد المناطق الساحلية، والفيلم من بطولة قصي الخولي، منه فضالي، نيكولا معوض، وهو من تأليف أحمد حليم، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي.

وأحداثه مستوحاه من قصة حقيقية، وهي قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد في رحلة في أعماق مياه البحر الأحمر، في مكان مليء بالذكريات.

جدير بالذكر أن آخر أعمالها فيلم "اللعبة الأمريكاني" وتم عرضه قبل الموسم الرمضاني الماضي، وهو من بطولة أحمد الشامي، وأحمد فهمي، وشيماء سيف، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف مدحت السباعي، وإخراج إيناس سيف.


بـ هاف ستومك.. ناهد السباعي تستعرض رشاقتها بهذه الصورة
بـ هاف ستومك.. ناهد السباعي تستعرض رشاقتها بهذه الصورة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ناهد السباعي انستجرام الفجر الفني

أخبار تهمك

قرار عاجل من النائب العام ضد وزير التموين

منذ حوالي 19 ساعة

التغيير الوزاري| هؤلاء أبرز الراحلين عن الحكومة

منذ ساعة و نصف

تصريح مثير من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بكأس العالم للأندية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

live|يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بث مباشر الاسطورة لايف كورة اون لاين Yalla shoot بدون تقطيع

منذ حوالي 12 ساعة

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ حوالي 11 ساعة

كورة لايف MATCH final مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت Salah Live| بث مباشر مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأنديةLiverpool and Flamengo

منذ حوالي 13 ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر اليوم السبت 21-12-2019 فى نهائى كاس العالم للاندية| Liverpool vs. Flamengo Live

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي| أهداف مباراة ليفربول| بث مباشر مشاهدة ليفربول Overtime

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع yallakora

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

الآن

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ حوالي 13 ساعة

مصطفى بكري: التعديل الوزاري خلال ساعات.. وهذه هي الأسماء المرشحة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

مع كلب والدتها وعامود حديد.. ناهد السباعي تستعرض رشاقتها في الهواء مع اليوجا (صورة)

بفستان أفريقي عاري البطن.. ناهد السباعى في أحدث جلسة تصوير

بإطلالة كاجوال.. منة فضالي تستعرض أنوثتها

حسن الرداد يروج لمسرحية"لوكاندة الأوباش"

ناهد السباعي بإطلالة مستوحاه من الأجواء الاستوائية (صور)

منة فضالي لـ أحمد عصام: "أخويا اللي مجنني"

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
09:00 م

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

06:10 م

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

07:31 م

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

08:43 م

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status