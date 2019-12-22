بـ هاف ستومك.. ناهد السباعي تستعرض رشاقتها بهذه الصورة





وشاركت ناهد متابعيها صورة جديدة لها تستعرض بها رشاقتها، حيث ظهرت وهي تقف على قدم واحدة، وممسكة بيدها قدمها الثانية، في محاولة لإحداث حالة من التوازن، كما ظهرت مرتدية ليجن باللون الأحمر، وهاف ستومك باللون الأحمر.



وحظيت الصورة على تفاعل كبير من قبل متابعيها الذين أشادوا بجمالها ورشاقتها.



يذكر أن ناهد السباعي ستشارك في الموسم الرمضاني القادم بمسلسل "النهايه"، مع الفنان يوسف الشريف.



وتدور أحداث مسلسل "النهاية" في عام 2120، وهو أول مسلسل في الشرق الأوسط من نوعية الخيال العلمي، ويتطلب تحضيرات خاصة للديكورات والأزياء والجرافيكس.



مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل وسهر الصايغ، ومن إخراج ياسر سامي، وفكرة يوسف الشريف، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإنتاج سينرجي.



وفي سياق متصل تستأنف الفنانة ناهد السباعي، تصوير مشاهدها في فيلم "ماكو" بأحد المناطق الساحلية، والفيلم من بطولة قصي الخولي، منه فضالي، نيكولا معوض، وهو من تأليف أحمد حليم، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي.



وأحداثه مستوحاه من قصة حقيقية، وهي قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد في رحلة في أعماق مياه البحر الأحمر، في مكان مليء بالذكريات.



جدير بالذكر أن آخر أعمالها فيلم "اللعبة الأمريكاني" وتم عرضه قبل الموسم الرمضاني الماضي، وهو من بطولة أحمد الشامي، وأحمد فهمي، وشيماء سيف، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف مدحت السباعي، وإخراج إيناس سيف.







تهتم الفنانة الشابة ناهد السباعي، بمشاركة متابعيها ومحبيها صور يومياتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".