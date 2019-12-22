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راجح قاتل| اليوم.. النطق بالحكم في قضية مقتل شهيد الشهامة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:19 ص
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راجح والبنا
راجح والبنا
الفجر
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تشهد محكمة شبين الكوم الجزئية اليوم الأحد، آخر جلسات محاكمة المتهمين بقتل "شهيد الشهامة" محمود البنا، أمام محكمة جنايات الأحداث للنطق بالحكم علي محمد راجح والمتهمين الثلاثة.

تعود أحداث القضية ي يوم الأربعاء، الموافق 9 أكتوبر عام 2019، حيث تعرض محمد محمود البنا طالب في الثانوية العامة بمركز تلا التابع لمحافظة المنوفية، للطعن من محمد أشرف راجح واثنين من زملائه، حتى سقط جثة هامدة.


واعترض المتهمون طريق المجني عليه،  فور خروجه من الدرس وبقاءه بمفرده، فاستغلوا ذلك وقاموا بالتعدي عليه بألة حادة "مطواة"، وطعنوه في أماكن متفرقة بالجسد، حتى وصل إلى مستشفى تلا ولكن لم يستطع الأطباء إنقاذه من هذه الطعنات التي أودت بحياته.

كان ذلك على خلفية اعتراض المجني عليه للجاني في معاكسة فتاة والتحرش بها وضربها بالشارع، فقرر الجاني الانتقام منه والترصد له وقتله، وأدى ذلك الأمر إلى اشتعال فتيل الغضب بين أهالي تلا وتحول إلى المنوفية ومصر كلها، حتى أصبحت قضية رأي عام.
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