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التعديل الوزاري| من هي نيفين جامع المرشحة لحقيبة الصناعة والتجارة؟

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:36 ص
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نيفين جامع
نيفين جامع
الفجر
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تردد خلال الساعات الماضية اسم نيفين جامع، التي تشغل حاليا منصب رئيس الجهاز التنفيذي للتنمية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، لكي تشغل حقيبة الصناعة والتجارة في التعديل الوزاري المرتقب.

نيفين جامع تشغل منصب رئيس الجهاز التنفيذي للتنمية لتمويل المشروعات الصغيرة منذ يوليو عام 2017، وهي مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية منذ أبريل عام 2015.

خبرة كبيرة في الاقتصاد
تخرجت في كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1984، لديها خبرة كبيرة في الاقتصاد والشئون المصرفية ما يقرب من 30 عاما.

وعملت باحثًا ومساعد مدرس في كلية العلوم الاجتماعية بقسم العلوم السياسية في "جامعة أوتاوا" في كندا بين 1995 و1997، ومساعد باحث ومترجم في "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية" بين 1988 و1990.

حاصلة على ماجستير العلوم السياسية في العلاقات الدولية عام 1992 من "جامعة كارلتون" في كندا، وبكالوريوس في الاختصاص ذاته عام 1987 من "جامعة القاهرة" في مصر.

مناصب في وزارة التضامن مراكز بحثية
وشغلت منصب مستشار وزير التضامن الاجتماعي ومدير برنامج الدعم النقدي بين 2014 و2015، وصاحب ومدير مركز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للبحوث والاستشارات "MENARC" بين 2013 و2014، ومستشار للتخطيط والرصد والتقييم ورئيس "الشبكة المصرية للبحوث والتقييم"، كما تولت منصب مدير برامج التخطيط والمتابعة والتقييم والسياسات العامة في "منظمة اليونيسف" في مصر بين 2007 و2013.

خبيرة في العمل بالبنوك
كما شغلت منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي في الجهاز ذاته خلال عام 2017، ورئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة في "الصندوق الاجتماعي للتنمية"، وبدأت مسيرتها بعد التخرج بالعمل لدى "البنك الوطني للتنمية" وثم انتقلت للعمل في "بنك الكويت الوطني"، والتحقت بالعمل في "الصندوق الاجتماعي للتنمية" عام 2005.
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الكلمات المفتاحية

نيفين جامع التغيير الوزاري التعديل الوزاري

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