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"حوت مطروح .. وتفاصيل التعديل الوزاري".. أبرز أخبار توك شو يوم السبت
الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:42 ص
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أمنية فوزي - داليا الحسين - هدى عبد الرازق - كساب أحمد - جرجس ميلاد
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
البيئة تكشف حقيقة سماع أصوات الحوت الأزرق بمطروح (فيديو)
كشف محمد سالم، رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، حقيقة سماع أصوات حيتان بمطروح، مشيرًا إلى أن ظاهرة سماع أصوات هى ظاهرة عالمية حدثت في كثير من دول العالم، ولم يتم حتى الآن تفسير تلك الظاهرة.
محافظ كفر الشيخ عن صاحبة بطة المستشفى الجامعي: "ظروفها صعبة ورجعناها الشغل"
فيما كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تفاصيل واقعة وجود "بطة" في قسم التوليد بالمستشفى الجامعي، مؤكدا أن المستشفى يقوم بتقديم الخدمة على أكمل وجه ونفتخر به، ويضرب المثل به فى الانتظام والنظافة.
أحمد موسى يكشف معلومات جديدة عن التعديل الوزاري
ومن جانب أخر، تساءل الإعلامي أحمد موسى: "هل يمكن إعلان تعديل وزاري غدًا؟"، كاشفا أنه قد يتم عرض أسماء المرشحين للتعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي على البرلمان غدا، مؤكدا أنه من المرجع تغيير من 8 إلى 10 حقائب وزارية، وربما يكون التغيير الأكبر في القطاع الخدمي، فضلا عن دمج بعض الوزارات، معقبا: "إحنا بنشكر كل الناس، مفيش حد بيستمر طول العمر".
أحمد موسى: "أمير قطر مول قمة كوالامبور عشان يلاقي مكان يتكلم فيه"
وتعليقا على قمة "كوالالمبور" قال الإعلامي أحمد موسى، إن القمة الإسلامية في كوالامبور فشلت فشلا ذريعا، حيث لم يحضرها إلا 4 دول، كاشفا أن قطر هى من مولت تلك القمة لتفكيك الأمة الإسلامية، معقبا: "تميم اللي دفع الفلوس كلها، ماليزيا عندها مشاكل اقتصادية".
مستشار بأكاديمية ناصر يكشف المغزى من اجتماع السيسي مع وزير الدفاع وقائد القوات البحرية
وتحدث اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، عن أسباب اجتماع الرئيس السيسي مع وزير الدفاع وقائد القوات البحرية.
خافت ليتفحموا.. أم تلقي بأولادها من الدور الرابع بعد اشتعال النيران في شقتهم
وكشفت "مروة"، الأم التي ألقت أطفالها من الدور الرابع، تفاصيل الواقع، قائلة إن النيران اشتغلت فجأة في الشقة وهي نائمة، فقام زوجها بالقفز في النيران، بهدف إنقاذها هي وأولادها، معقبة: "النيران اشتعلت بصورة كبيرة في كل الشقة، ووصلت إلى باب الشقة".
"الطب الوقائي" عن انتشار إنفلونزا الخنازير: شائعات مغرضة
وأكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أنه لا يوجد شيء من الأساس يسمى بإنفلونزا الخنازير، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية في 2010 أكدت أن ما سمى بإنفلونزا الخنازير إنفلونزا عادية، لا يحتاج إلى أي اجراءات احترازية مخالفة للمرض الإنفلونزا العادي.
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
البيئة تكشف حقيقة سماع أصوات الحوت الأزرق بمطروح (فيديو)
كشف محمد سالم، رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، حقيقة سماع أصوات حيتان بمطروح، مشيرًا إلى أن ظاهرة سماع أصوات هى ظاهرة عالمية حدثت في كثير من دول العالم، ولم يتم حتى الآن تفسير تلك الظاهرة.
محافظ كفر الشيخ عن صاحبة بطة المستشفى الجامعي: "ظروفها صعبة ورجعناها الشغل"
فيما كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تفاصيل واقعة وجود "بطة" في قسم التوليد بالمستشفى الجامعي، مؤكدا أن المستشفى يقوم بتقديم الخدمة على أكمل وجه ونفتخر به، ويضرب المثل به فى الانتظام والنظافة.
أحمد موسى يكشف معلومات جديدة عن التعديل الوزاري
ومن جانب أخر، تساءل الإعلامي أحمد موسى: "هل يمكن إعلان تعديل وزاري غدًا؟"، كاشفا أنه قد يتم عرض أسماء المرشحين للتعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي على البرلمان غدا، مؤكدا أنه من المرجع تغيير من 8 إلى 10 حقائب وزارية، وربما يكون التغيير الأكبر في القطاع الخدمي، فضلا عن دمج بعض الوزارات، معقبا: "إحنا بنشكر كل الناس، مفيش حد بيستمر طول العمر".
أحمد موسى: "أمير قطر مول قمة كوالامبور عشان يلاقي مكان يتكلم فيه"
وتعليقا على قمة "كوالالمبور" قال الإعلامي أحمد موسى، إن القمة الإسلامية في كوالامبور فشلت فشلا ذريعا، حيث لم يحضرها إلا 4 دول، كاشفا أن قطر هى من مولت تلك القمة لتفكيك الأمة الإسلامية، معقبا: "تميم اللي دفع الفلوس كلها، ماليزيا عندها مشاكل اقتصادية".
مستشار بأكاديمية ناصر يكشف المغزى من اجتماع السيسي مع وزير الدفاع وقائد القوات البحرية
وتحدث اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، عن أسباب اجتماع الرئيس السيسي مع وزير الدفاع وقائد القوات البحرية.
خافت ليتفحموا.. أم تلقي بأولادها من الدور الرابع بعد اشتعال النيران في شقتهم
وكشفت "مروة"، الأم التي ألقت أطفالها من الدور الرابع، تفاصيل الواقع، قائلة إن النيران اشتغلت فجأة في الشقة وهي نائمة، فقام زوجها بالقفز في النيران، بهدف إنقاذها هي وأولادها، معقبة: "النيران اشتعلت بصورة كبيرة في كل الشقة، ووصلت إلى باب الشقة".
"الطب الوقائي" عن انتشار إنفلونزا الخنازير: شائعات مغرضة
وأكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أنه لا يوجد شيء من الأساس يسمى بإنفلونزا الخنازير، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية في 2010 أكدت أن ما سمى بإنفلونزا الخنازير إنفلونزا عادية، لا يحتاج إلى أي اجراءات احترازية مخالفة للمرض الإنفلونزا العادي.
عمرو أديب يكشف معلومات جديدة عن التعديل الوزاري المرتقب
كما تحدث الإعلامي عمرو أديب، أيضا عن التعديل الوزاري المرتقب، قائلا إنه يتردد أن البرلمان سيناقش أسماء الوزراء المرشحين للتعديل الوزاري غدا، مشيرًا إلى أن إيجاد وزير في مصر ليس سهل، حيث لم يعد الأمر مغنم.
كما تحدث الإعلامي عمرو أديب، أيضا عن التعديل الوزاري المرتقب، قائلا إنه يتردد أن البرلمان سيناقش أسماء الوزراء المرشحين للتعديل الوزاري غدا، مشيرًا إلى أن إيجاد وزير في مصر ليس سهل، حيث لم يعد الأمر مغنم.
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