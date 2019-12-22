"حوت مطروح .. وتفاصيل التعديل الوزاري".. أبرز أخبار توك شو يوم السبت

أمنية فوزي - داليا الحسين - هدى عبد الرازق - كساب أحمد - جرجس ميلاد



تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.



