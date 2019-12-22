عمرو دياب يشعل حفل "ميدل بيست" مع دينا الشربيني على أنغام "يتعلموا"









أشعل الهضبة عمرو دياب، حفله مساء اليوم السبت الذي أقيم ضمن ختام مهرجان "ميدل بيست"، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور العديد من النجوم.وقام الهضبة عمرو دياب بالغناء على المسرح ومعه النجمة دينا الشربيني، التي ترافقه دائمًا في كل حفلاته، كما حرص على تقديم بعض من النجوم بوقفوهم معه على المسرح والغناء معه، مثل الملحن عمرو مصطفى، أكرم حسني، شيكو ".شهد الحفل تقديم عمرو دياب، مجموعة من أشهر أغانيه لتوزيعات جديدة مع منتجي الموسيقى العالمية "ريهاب" و"افروجاك"يذكر أن هذا الحفل هو الثالث لعمرو دياب ضمن فاعليات موسم الرياض حيث أحيا من قبل حفلين كبيرين على مسرح محمد عبده ومسرح أبو بكر سالم.