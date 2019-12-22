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التعدل الوزاري| "بكري" يكشف مصير رئيس الوزراء

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:20 ص
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رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
الفجر
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كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزاري المرتقب خلال الساعات المقبلة سوف يشهد مفاجآت، لافتا في الوقت نفسه إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باق في منصبه.

وأوضح "بكري" في تدوينة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": هناك معلومات ترجح إجراء التعديل الوزاري خلال الساعات المقبلة مع بدء جلسات إنعقاد البرلمان، منوها إلى أن المعلومات تشير إلي إحتمال أن يطال التعديل من ٨-١٠ وزراء.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحركة تحوي مفاجآت هامة ورئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، باق في منصبه، لافتا إلى أن المستشار عمر مروان، مرشح لمنصب وزير العدل في التعديل الوزاري الجديد، وترشيح أمين عام اللجنة الوطنية للانتخابات وزيرا لشؤون مجلس النواب، ومن المرجح اختيار السيد القصير رئيس بنك التنميه الزراعي وزيرا للزراعه بدلا من الوزير الحالي عزالدين أبوستيت.

وأوضح أن نيفين جامع مرشحة لمنصب وزير الصناعة والتجارة، كما لن يكون هناك وزيرا للإعلام في التعديل الوزاري انتظار لصدور قانون من مجلس النواب يحدد صلاحياته بمشروع قانون من رئيس الجمهورية.
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