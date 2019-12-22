زوج أنغام يكشف عن حالتها الصحية













حرص الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زوج النجمة أنغام، على أن يطمئن الجمهور عن حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية منذ يومين.ونشر أحمد إبراهيم، منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا : "عاوز أطمن الناس اللي بتسألني عن أنغام، هي بخير الحمد لله ووصلت الرياض وحفلاتها في ميعادها، وإن شاء الله أخلص شغلي وأسافر لها".وأضاف" الموضوع يتلخص في وجود حصوات على الكلى وتم وضع دعامة مؤقتًا خلال عملية بسيطة لتخفيف الألم وإن شاء الله في أقرب هتعمل عملية لتفتيت الحصوات ترتاح بعدها أسبوع وتستأنف تاني شغلها.. ربنا يشفي كل مريض شكرًا".يشار إلى أن الفنانة أنغام، سافرت أمس بعد خضوعها لعملية جراحية منذ يومين، بإحدي المستشفيات الخاصة، حيث من المقرر أن تحيي حفلًا غنائي ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.