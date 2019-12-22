Advertisements
Advertisements
Advertisements

زوج أنغام يكشف عن حالتها الصحية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:14 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements

حرص الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زوج النجمة أنغام، على أن يطمئن الجمهور عن حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية منذ يومين.

ونشر أحمد إبراهيم، منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا : "عاوز أطمن الناس اللي بتسألني عن أنغام، هي بخير الحمد لله ووصلت الرياض وحفلاتها في ميعادها، وإن شاء الله أخلص شغلي وأسافر لها".

وأضاف" الموضوع يتلخص في وجود حصوات على الكلى وتم وضع دعامة مؤقتًا خلال عملية بسيطة لتخفيف الألم وإن شاء الله في أقرب هتعمل عملية لتفتيت الحصوات ترتاح بعدها أسبوع وتستأنف تاني شغلها.. ربنا يشفي كل مريض شكرًا".

يشار إلى أن الفنانة أنغام، سافرت أمس بعد خضوعها لعملية جراحية منذ يومين، بإحدي المستشفيات الخاصة، حيث من المقرر أن تحيي حفلًا غنائي ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

منوعات انغام الفجر الفني احمد ابراهيم

أخبار تهمك

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ حوالي 5 ساعات

TV channel| بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو البرازيلي اليوم 21-12-2019 كأس العالم للأنديةLiverpool vs Flamengo

منذ حوالي 7 ساعات

كورة لايف MATCH final مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 6 ساعات

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت Salah Live| بث مباشر مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأنديةLiverpool and Flamengo

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى بكري: التعديل الوزاري خلال ساعات.. وهذه هي الأسماء المرشحة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع yallakora

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ حوالي 11 ساعة

live|يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بث مباشر الاسطورة لايف كورة اون لاين Yalla shoot بدون تقطيع

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي| أهداف مباراة ليفربول| بث مباشر مشاهدة ليفربول Overtime

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح مثير من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بكأس العالم للأندية (فيديو)

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر اليوم السبت 21-12-2019 فى نهائى كاس العالم للاندية| Liverpool vs. Flamengo Live

منذ حوالي 7 ساعات

الدقائق الأخيرة| مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنغو بث مباشر نهائي كأس العالم للأندية (صلاح يقترب من التسجيل)

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

الآن

موضوعات متعلقة

استقرار الحالة الصحية لـ فاتن الحلو عقب خضوعها لعملية جراحية في القلب

اسباب تكون حصوات الكلى وطرق الوقاية والعلاج

شاهد.. أول ظهور لهنا الزاهد بعد مرضها اثناء شهر العسل (صورة)

عائق يمنع هنا الزاهد من الخضوع للجراحة!

مصدر كنسي يكشف لـ"الفجر" عن الحالة الصحية لكاهن كنيسة أبوشوشة بقنا (فيديو وصور)

مصدر يكشف أخر تطورات الحالة الصحية لمطران البلينا

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
09:00 م

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

06:10 م

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

07:31 م

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

08:43 م

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

09:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status