صحيفة: نجم الزمالك يفسخ تعاقده ويقترب من الأهلي

أصبح التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك على أعتاب الرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعدما تلقي عرضًا مغريًا من الدوري السعودي خلال الفترة الحالية، خاصة وأن اللاعب يواجه أزمة كبيرة بسبب تأخر مستحقاته الزمالك.





جروس يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك في يناير:





أكدت صحيفة "البلاد" السعودية أن التونسي فرجاني ساسي قرر السير على نهج مواطنه حمدي النقاز، واستقر على فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد، وذلك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لدي النادي رغم الوعود المتكررة من إدارة النادي.





وأشارت الصحيفة السعودية أن فرجاني ساسي لم يخطر إدارة الزمالك بقرار فسخ تعاقده حتي الآن.





وأوضحت الصحيفة أن السويسري كريستيان جروس مدرب أهلي جدة السعودي الحالي والزمالك السابق يستهدف التعاقد مع "فرجاني" خلال ميركاتو الشتاء وضمه لصفوف الفريق الأهلاوي، خاصة وأنه يعلم إمكانياته الفنية جيدًا.





وتأتي رغبة كريستيان جروس في التعاقد مع نجم منتخب تونس ليكون بديلاً للبوسني ألفيس ساريتش في قائمة الأهلي بداية من فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.





وكانت تقارير صحفية أكدت ترحيب فرجاني ساسي بالانتقال لصفوف الأهلي السعودي خلال الشتاء المقبل، خاصة وأن عرض النادي السعودي مغريًا، كما أن أزمة مستحقات اللاعب في القلعة البيضاء تدفعه بقوة للرحيل عن النادي.