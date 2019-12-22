مكرم: مبادرة "مراكب النجاة" تستهدف المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، إن الوزارة بدأت بتنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عنها في منتدى شبابا العالم، وتستهدف هذه المبادرة المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة الغير شرعية.



وتابعت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن محافظة الفيوم من المحافظات المصدرة للهدرة الغير شرعية، ولذك تم التواصل مع محافظ الفيوم لإعداد حملات توعية في مدارس الفيوم، وتواصلت مع رئيس المجلي القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي لتوعية الأمهات بخطورة العجرة غير الشرعية.



ولفتت إلى أنها تواصت أيضًا مع رئيس جهاز المشروعات الصغير والمتوسطة الدكتورة نيفين جامع، لتوعية الشباب بالمشروعات التي من الممكن إعدادها بدلًا من الهجرة.

