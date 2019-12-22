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تلميذ جوزيه.. ماذا قدم "بيدرو بارني" مع الكرة المصرية قبل تدريب الجونة؟ (أرقام)

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:26 ص
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علاء خليف
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أعلن نادي الجونة تعاقده رسميًا مع البرتغالي بيدرو بارني لتولي القيادة الفنية للفريق الساحلي بداية من 1 يناير المقبل وحتي نهاية الموسم الحالي 2019 – 2020، وذلك خلفًا للمدربي الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش والذي تمت إقالته بسبب سوء نتائج ا لفريق.

بيدرو بارني من مواليد 20 يوليو لعام 1966 ويبلغ عمره (53 عامًا)، بدأ مسيرته التدريبية مدربًا مساعدًا في الجهاز الفني لفريق كويمبرا البرتغالي مع المدرب جواو ألفيس، ثم عمل مدربًا مؤقتًا للفريق، وفي موسم 2005 / 2006 انضم للجهاز الجديد للفريق بقيادة كارلوس بريتو، وعمل مديرًا فنيًا لفريق اسبينهو البرتغالي موسم 2007 / 2008.

عمل بيدرو بارني مدربًا مساعدًا للبرتغالي مانويل جوزيه خلال قيادته لمنتخب أنجولا بداية من 25 مايو 2009 وحتي 14 فبراير لعام 2010.

وسبق وعمل "بارني" في مصر، حيث عمل مدربًا مساعدًا للبرتغالي "جوزيه" في ولايته التدريبية الثالثة مع الأهلي موسم 2010 / 2011، كما خاض تجربة تدريبية أخري في الملاعب المصرية، حيث تولي القيادة الفنية لفريق الإسماعيلي موسم 2017 / 2018 لكنه لم يستمر سوي أشهر قليلة.

ماذا قدم بيدرو بارني في الكرة المصرية قبل قيادة الجونة؟

- الأهلي:

بيدرو بارني عمل مساعدًا لـ"جوزيه" في ولايته الثالثة مع الأهلي بداية من 31 ديسمبر 2010، وحتي 21 مايو 2012، وقاد الثنائي الفريق الأحمر في 47 مباراة (31 مباراة بالدوري الممتاز- 14 مباراة بدوري أبطال إفريقيا- 2 بكأس مصر).

حقق الأهلي 27 انتصارًا في وجود "بارني" مساعدًا لـ مانويل جوزيه، بينما خسر الفريق 5 مباريات، وتعادل في 15 مباراة، وتوج المارد الأحمر بلقب بطولة الدوري الممتاز موسم 2010 – 2011، بينما خرج من دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.

- الإسماعيلي:

عاد "بارني" لمصر مرة أخري بعد رحيله عن الأهلي وتولي قيادة الإسماعيلي موسم 2017 / 2018، وقاد الفريق في 15 مباراة، فاز في 8 مباريات، وخسر مباراتين، وتعادل في 5 مباريات.

سجل لاعبو الإسماعيلي تحت قيادته 21 هدفًا، واستقبلت شباكه 14 هدفًا، وقاد الفريق لنصف نهائي كأس مصر ولكن خسر أمام الزمالك بنتيجة 4-1.

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