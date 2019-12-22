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منتصر: الأزهر لم يطور كتبه إلا بعد انتقاده من "الوحشين"

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:23 ص
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خالد منتصر
خالد منتصر
كساب أحمد
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قال الدكتور خالد منتصر، المفكر الليبرالي، إنه لا يهاجم الأزهر، ولكنه يختلف مع تيار متطرف، يخشى أن يختطف الأزهر، بدليل أن الدكتور سعد ادلين الهلالي أستاذ الفقه المقارن من أعز أصدقائه، معقبًا: "أنا لست ضد الازهر ككيان"

وتابع "منتصر"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية ""dmc، مساء السبت، أن مفتي الإخوان الدكتور عبد الرحمن البر كان عميدًا لإحدى الكليات بالأزهر، و80% من خلية اغتيال النائب العام من خريجي الأزهر الشريف، وزعيم "بوكو حرام" بنيجريا خريجي أزهر، لافتَا إلى أن الأزهر كان عليه أن ينتفض عندما وجد بعض خرجيه يقومون ببعض الاعمال الإرهابية.

وأشار إلى أن الأزهر لم يطور كتبه مؤخرا، إلا بعد انتقاد هذه الكتب من قبل "الوحشين" على حد تعبير، في اشارة إلى العلمانيين الذي تحملوا لكثير من الشتائم وتلويث السمعة.
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