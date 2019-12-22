خالد منتصر: أعترض وصف الحجاب بالركن السادس في الإسلام

قال الدكتور خالد منتصر، المفكر الليبرالي، إنه لا يعترض على ارتداء المرأة جلبابًا طويلًا، ولكنه يعترض على ارتداء النقاب، لأن هناك ضرورة لإظهار ملامح الوجه، من أجل التواصل.



وتابع "منتصر"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية ""dmc، مساء السبت، أن الحديث على أن المجتمع الذي ينتشر فيه نقاب منضبط اجتماعًيا أمر غير صحيح، لأنه النقاب قد يستخدم لارتكاب أفعال فاحشة.



ولفت إلى أن الحجاب كـ"زي" حرية شخصية، مضيفا: أعترض على كونه الركن السادس في الإسلام، لكن الحديث على أنه يدخل في إطار الحرية الشخصية في مجتمع يحارب الإرهاب، أمر عليه الكثير من علامات الاستفهام.

