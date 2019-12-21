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"هواوي" تستعد لإطلاق Nova 5T في السوق المصري

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:45 م
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بوابة الفجر
احمد الشيخ
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 أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك بمصر عن استعدادها لإطلاق هاتف هواوي Nova 5T الذي ينتمي لسلسلة هواتف Nova العالمية والتي حققت نجاحاً باهراً بين المستخدمين في السوق المصري خلفاً لما حققته هواتف هواوي Nova 3 وNova 3i اللذان يتمتعا بإمكانيات تصوير مذهلة يبحث عنها الكثير من المستخدمين في مصر

نائب رئيس هواوي متطلبات المستهلك المصري تطورت كثيرًا:

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وصرح "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر قائلاً، " أن تطلعات ومتطلبات المستهلك المصري تطورت كثيراً في الفترة الأخيرة، حيث أن المستهلك المصري أصبح لديه الوعي الكافي لاختيار الهاتف الذكي الذي سيستخدمه دون التأثر بأي شيء في قرار الشراء. لذا نحن في هواوي ندرس جيداً طبيعة الأسواق التي نعمل بها فنحن نضع المستهلك في المقام الأول من عملنا ونقدم له كل ما هواوي مبتكر وجديد في منتجاتنا لمواكبة تطلعاته واحتياجاته. وهذا هو الهدف من تقديم الجيل القادم من سلسلة هواتف Nova التي تتمتع بإمكانيات كبيرة ومتطورة." 

مميزات هاتف هواوي الجديد:



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يأتي هواوي Nova 5T بنظام كاميرا خلفية رباعية العدسات مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي المبتكرة مكونة من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجا بكسل، وكاميرا بدقة 16 ميجا بكسل، وكاميراتنا بدقة 2 ميجا بكسل لكل واحدة. كما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل لتنتج صور سيلفي عالية الجودة والوضوح. يتميز هواوي Nova 5T برقاقة معالج Kirin 980 المتطورة من هواوي، المصنعة بتقنية 7 نانومتر والمزودة بوحدتي معالجة عصبية والتي توفر أداء فائق وكفاءة منقطعة النظير بالنسبة لفئة الهواتف فوق المتوسطة. والجدير بالذكر، أن هواوي تضع متطلبات واحتياجات مستخدميها في المقام الأول، حيث تعمل على تقديم هواتف تفوق تطلعاتهم باستمرار، وذلك انطلاقاً من حرص الشركة على التطور المستمر وانتهاج عامل الابتكار في صميم عملها.

 


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