خالد منتصر: الغرب اعتقد خطأ بأن الشارع مزاجه إسلامي

قال الدكتور خالد منتصر، المفكر الليبرالي، إن الغرب أعتقد خطئًا بأن الشارع المصري مزاجه التيار الإسلامي، بسبب أن النساء في مصر ترتدن الحجاب، لافتَا إلى أنه ليس ضد الحجاب، ولكنه ضد الأفكار التي تقف وراء الحجاب.



وتابع "منتصر"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن النقاب يخفي هوية المرأة، والحديث على أن المرأة التي ترتدي النقاب يدخل في إطار الحرية، أمر غير صحيح، لأنه يخفي الهوية.



وتابع أن الحديث على أن الحجاب فرض في الإسلام غير صحيح، بدليل أن الشيخ الباقوري وزير الأوقاف الأسبق كانت بناته وزوجته لا يرتدين الحجاب، متسائلًا:" هل الباقوري لم يكن يعمل بأن الحجاب من الإسلام؟"

