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حسام موافي يتقدم ببلاغ لـ الصحة بسبب تحليل "فيتامين د"

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 04:47 ص
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حسام موافي
حسام موافي
داليا الحسين
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قال الدكتور حسام موافي رائد طب الباطنة، إن معظم الشعب المصري مصاب بنقص قي فينامين "د"، متقدما ببلاغ رسمي على الهواء لوزيرة الصحة هالة زايد، قائلًا: "هل يعقل أن الشعب كله عنده نقص في فيتامين د... لازم حد مسئول يبحث وراء هذا".

وأوضح "موافي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود سعد، ببرنامج "باب الخلق"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء السبت، أن التحاليل الطبية التي أجريت لعدد كبير من المرضى تؤكد إصابتهم بنقص في فيتامين "د"، متسائلًا: "هل هذه التحاليل صحيحة؟"

وتابع رائد طب الباطنة أن هذه التحاليل تصحبها حملة إعلانية ما يثير الشكوك فيها، مشيرا إلى أن علاج نقص هذا الفيتامين وتحليلاته باهظة الثمن.
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الكلمات المفتاحية

فيتامين د حسام موافي الصحة

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