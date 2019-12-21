التعديل الوزاري.. هل يتضمن إعادة منصب وزير الإعلام؟

كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزاري المرتقب خلال ساعات لن يتضمن وزيرا للإعلام.





وأضاف بكري، عبر تغريدات له على "تويتر"، أن من المقرر الانتظار لصدور قانون من مجلس النواب يحدد صلاحيات وزير الإعلام بمشروع قانون من رئيس الجمهورية.





وأكد الكاتب الصحفي، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باق في منصبه كما هو في التعديل الجديد.