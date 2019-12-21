مصطفي بكري : نفين جامع وزيرة الصناعة القادمة

كشف الصحفي مصطفي بكرى عن مفاجئة بخصوص التعديل الوزاري المرتقب خاصة المتعلق بوزار الصناعة والتجارة.

وقال "بكري"، "إن نفين جامع الرئيس الحالى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أقرب المرشحون من تولى حقبة وزارة التجارة والصناعة، خلفا للوزير الحالي عمرو نصار.

وكانت "جامع" تولت في يوليو من عام 2017، رئاسة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأول رئيس له بعد تشكيله بهدف توفير الدعم المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التى تواجه أصحابها.

وبلغ إجمالي حجم التمويلات التى وفرها الجهاز للمشروعات المتوسطة و الصغيرة بقيمة 2.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2019.

ووقع الجهازبرتكول مع هيئة التنمية الصناعية؛ للعام جهودها في إنشاء 22 مجمعا صناعيا بعدد من المحافظات، من خلال توفير التمويل المال لأصحاب المصانع في تلك المجمعات لشراء معدات الإنتاج الزمة لهم لبدء عملهم.