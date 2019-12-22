خالد منتصر: "الله لا يحتاج البودي جارد"

قال الدكتور خالد منتصر، المفكر الليبرالي، إن بعض من يدعون التدين، لا يختلفون بالفكر ولكن بالشتائم، لافتَا إلى أن الشتائم التي يتعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يقوم بإزالتها لأن هذه الشتائم تعبر عن فكرة هشة.



وتابع "منتصر"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت: "نفسي الناس تفهم إن الله لا يحتاج البودي جارد، ومن يدعي بأنه يدافع عن الله بالشتائم والهجوم القذر وتلويث سمعة الناس، لا يمكن أن يًرضى الله عز وجل"



ولفت إلى أن كافة آرائه الدينية ليست جديدة على الشارع المصري، موضحا أنه لا يرفض الحجاب، ولكنه يرفض حزمة الافكار التي مع الحجاب التي منها على سبيل المثال: "تعطر المرأة زنا"، "المرأة إغواء" وخلافه من هذه الأفكار.

