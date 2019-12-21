Advertisements
Advertisements
Advertisements

رغم عدم تسجيله.. كيف خطف محمد صلاح الانظار في نهائي مونديال الأندية؟

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:28 م
Advertisements
محمد صلاح
محمد صلاح
حسن شحاتة
Advertisements
خطف محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية أنظار الجميع، بعدما حقق فوزًا صعبًا على نظيره فلامينجو البرازيلي، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على الاراضي القطري، في إطار نهائي كأس العالم للأندية.

رغم عدم تسجيله.. كيف خطف محمد صلاح الانظار في نهائي مونديال الأندية؟
وعلى الرغم من عدم تسجيل الدولي المصري محمد صلاح في مونديال كأس العالم للأندية، إلا أنه تمكن من خطف الأنظار في نهائي كأس العالم للأندية، بعدما نجح في الحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية، متفوقًا على جميع اللاعبين، بسبب أداءه الرائع في المباراة، ليخطف أنظار الجماهير.

كما قاد الدولي المصري محمد صلاح ليفربول للفوز بمونديال الأندية للمرة الاولى في تاريخه بعدما سبق له الخسارة في عام 2005.

وبفوز ليفربول اليوم أصبح صلاح ثاني لاعب عربي يتوج باللقب، كما أنه أول مصري يحصل عليه، ليواصل الفرعون المصري كتابة تاريخه في الساحرة المستديرة.

ملخص مباراة ليفربول ضد فلامينجو
وخطف البرازيلي روبيرتو فيرمينو من خطف هدف الفوز لصالح الريدز في الدقيقة 99 من زمن المباراة، ليحصد نادي ليفربول لقب مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخه.

ومن الجدير بالذكر أن ليفربول كان قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على نظيره مونتيري المكسيكي في الدور نصف النهائي، بنتيجة 2-1، بينما تأهل فلامينجو للدور ذاته بعد تغلبه على نظيره الهلال السعودي بركلات الترجيح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نهائي كاس العالم للاندية محمد صلاح ليفربول صلاح

أخبار تهمك

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ حوالي 10 ساعات

يلا شوت Salah Live| بث مباشر مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأنديةLiverpool and Flamengo

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ حوالي 5 ساعات

live|يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بث مباشر الاسطورة لايف كورة اون لاين Yalla shoot بدون تقطيع

منذ حوالي 4 ساعات

الدقائق الأخيرة| مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنغو بث مباشر نهائي كأس العالم للأندية (صلاح يقترب من التسجيل)

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر اليوم السبت 21-12-2019 فى نهائى كاس العالم للاندية| Liverpool vs. Flamengo Live

منذ حوالي 6 ساعات

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

الآن

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع yallakora

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى بكري: التعديل الوزاري خلال ساعات.. وهذه هي الأسماء المرشحة

منذ ساعة و 9 دقيقة

TV channel| بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو البرازيلي اليوم 21-12-2019 كأس العالم للأنديةLiverpool vs Flamengo

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي| أهداف مباراة ليفربول| بث مباشر مشاهدة ليفربول Overtime

منذ ساعتين و 34 دقيقة

كورة لايف MATCH final مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ حوالي 4 ساعات

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح مثير من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بكأس العالم للأندية (فيديو)

منذ ساعة و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

التشكيل المتوقع لليفربول أمام مونتيري المكسيكي بنصف نهائي مونديال الأندية

قبل مواجهة فلامنجو.. أندية البرازيل عقدة ليفربول في النهائيات (تقرير)

ليفربول ضد فلامينجو.. ماذا يفعل الريدز أمام الأندية البرازيلية؟

كورة لايف|Flamengo vs Liverpool.. مشاهدة مباراة ليفربول وفلامينغو بث مباشر على بي ان سبورت مجانا اليوم السبت 21-12-2019

«يلا شوت TODAY» مشاهدة مباراة ليفربول ضد فلامنجو بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح

«كول كورة»: مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنيجو بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش ليفربول اليوم SALAH

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
06:10 م

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

09:00 م

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

07:31 م

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

08:43 م

تصريح مثير من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بكأس العالم للأندية (فيديو)

11:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status