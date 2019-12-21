راغب علامة لمهدي عياشي :"أنت مثلت بلدك بكل جدارة وأكيد شعب تونس فخور بيك"

اشتعل العرض الأخير من برنامج "ذا فويس" بغناء المتسابق مهدي عياشي من فريق راغب علامة بغنائه أغنيتين هم"مدرسة الحب" للفنان العراقي كاظم الساهر،وأغنية أخري تحمل اسم "عرضوني روز" واستطاع أن ينال إعجاب الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم.



وعندما انتهي من غنائه أغنية "مدرسة الحب"، قال له راغب :" حبيت أحط مهدي في هذا الموقف، ليكون بروفيسور الغناء اليوم، وعشان الناس كلها تشوف مقدرة هذا الاستاذ في الغناء".



وتابع راغب قائلاً :" مثل ما قالت أحلام شكرًا لي إني اختارتك".





أما عندما انتهي من الأغنية الثانية فخاطبه راغب قائلاً :"حبيت في ختام الموسم انك تعني أغنية كنت حاببها، هي أغنية تونسية أصيلة، مثلت بلدك بكل جدارة، واكيد شعب تونس فخور بيك".



وفي سياق آخر، يعد برنامج "ذا فويس 5"، لاكتشاف المواهب من أهم برامج المسابقات الغنائية،وهو مقتبس من برنامج تليفزيون الواقع الغنائي الهولندي العالمي "The Voice"، تعود فكرة تأسيسه إلى جون دي مول عام 2010، وانطلق الموسم الأول من المسابقة يوم 14 سبتمبر عام 2012 على قناة إم بي سي ١، وعلى قناة أل بي سي، بأعضاء لجنة تحكيم وهم كاظم الساهر، شيرين، عاصي الحلاني، صابر الرباعي الذين الذين تولوا البرنامج لمدة ثلاثة سنوات، وفاز بلقب الموسم الأول المتسابق المغربي مراد بوريقي، من فريق عاصي الحلاني.