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لقاء جماهيري في فرشوط لبحث مطالب الأهالي.. ورئيس المدينة: مكتبي مفتوح للجميع

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:43 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، شمال محافظة قنا، اليوم، برئاسة العميد أحمد أبوبكر، لقاء جماهيري مع المواطنين مركز فرشوط والقرى التابعة بقاعة المؤتمرات بالوحدة المحلية.

واستعرض أبو بكر، خلال اللقاء ملف المياه والصرف الصحي والطرق والإنارة وغيرها من المشروعات الهامة الذي تخص مركز فرشوط والقرى التابعة.

وأثناء اللقاء تم عرض الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2019-2020 مع عرض مقترح الخطط الاستثمارية لعامي 2021 و2022.

وبحث رئيس المدينة، طلبات الأهالي واستعراض الشكاوى والمطالب الجماهيرية للعمل على تلبيتها وفقًا للقانون والإمكانيات المتاحة، ووضع حلول عاجلة وفورية لمشاكل المواطنين.

وأكد أبو بكر، أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصيًا، وخاصة شكاوى وطلبات النظافة وتحسين المظهر العام للمدينة وتوصيل المياه للقرى التابعة بشكل سريع وعاجل وأوضح أنه يولي لها اهتمامًا كبيرًا.

وفى نهاية اللقاء، وجه رئيس المدينة، بأنه على استعداد تام لسماع شكاوى ومتطلبات المواطنين سواء بالمدينة والقرى وأن مكتبه مفتوح لمقابلة الجميع في أي وقت، مناشدًا كافة الجهات المعنية بتضافر كافة الجهود للعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات وتلبية احتياجاتهم من المرافق والخدمات التي تمس حياتهم اليومية.

حضر اللقاء، المهندس بليغ شكري مدير الإدارة الهندسية بالوحدة، والمهندس عربي أبوقعير مدير شركة المياه والصرف الصحي، والمهندس أحمد عيد مسئول الصرف الصحي بشركة إيسيكو المنفذة لمشروع الصرف الصحي بمدينة فرشوط.
لقاء جماهيري في فرشوط لبحث مطالب الأهالي.. ورئيس المدينة: مكتبي مفتوح للجميع
لقاء جماهيري في فرشوط لبحث مطالب الأهالي.. ورئيس المدينة: مكتبي مفتوح للجميع
لقاء جماهيري في فرشوط لبحث مطالب الأهالي.. ورئيس المدينة: مكتبي مفتوح للجميع
لقاء جماهيري في فرشوط لبحث مطالب الأهالي.. ورئيس المدينة: مكتبي مفتوح للجميع
لقاء جماهيري في فرشوط لبحث مطالب الأهالي.. ورئيس المدينة: مكتبي مفتوح للجميع
لقاء جماهيري في فرشوط لبحث مطالب الأهالي.. ورئيس المدينة: مكتبي مفتوح للجميع
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