جدول ترتيب الدورى المصرى بعد تعادل الزمالك وسموحة أمس 20/12/2019



جدول ترتيب الدورى المصرى، تعادل نادي الزمالك أمام نظيره سموحة السكندري بنتيجة 0/0، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2020/2019.



وبهذه النتيجة، يحصل كل فريق على نقطة وحيده ليصل رصيد نادي الزمالك إلى 14 نقطة ليتواجد في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بينما يصل رصيد نادي سموحة إلى 14 نقطة أيضًا في المركز الخامس.



ويتصدر نادي الأهلي جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 21 نقطة من أصل 7 مباريات خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.



جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز



1- الأهلي 21 نقطة.

2- الاتحاد السكندري 20 نقطة.

3- المقاولون العرب 19 نقطة.

4- الزمالك 14 نقطة.

5- سموحة 14 نقطة.

6- الإنتاج الحربي 14 نقطة.

7- الإسماعيلي 13 نقطة.

8- بيراميدز 12 نقطة.

9- حرس الحدود 10 نقاط.

10- انبي 10 نقاط.

11- طنطا 9 نقاط.

12- مصر المقاصة 8 نقاط.

13- المصري البورسعيدي 7 نقاط.

14- طلائع الجيش 7 نقاط.

15- اف سي مصر 7 نقاط.

16- الجونة 7 نقاط.

17- وادي دجلة 6 نقاط.

18- أسوان 5 نقاط.