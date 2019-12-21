مدرب ارسنال السابق يطعن مسعود اوزيل من الخلف بسبب الصين

قام أوناي إيمري مدرب ارسنال السابق بتوجيه الانتقادات الكبيرة، للاعب الألماني مسعود اوزيل، وأكد أن اللاعب كان يلمع ويتألق بسبب وبفضل من يلعبون حوله، وأن اللاعب كان هو التحدي الأكبر بالنسبة له في فترة تدريبه مع نادي ارسنال.



ونقلًا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال إيمري في تصريح له أن مسعود اوزيل أو "عازف الليل"، لم يكن يملك الموهبة التي تتوظف مع أسلوب لعبه في المستطيل الأخضر، رغم تجربته مع ريال مدريد والإنجازات التي حققها مع ألمانيا، لم يرحم إيمري مسعود اوزيل، وخمن البعض أن هذة التصريحات جاءت بعد انتقاد اوزيل "الغول الاقتصادي" الصين.



وواصل المدرب الإسباني توجيه قذائفه نحو مسعود اوزيل قائلًا، إن اللاعب الألماني كان التحدي الأكبر له خلال فترة تدريبه لفريق أرسنال، مضيفًا أن الدولي الألماني السابق يعتمد بشدة على اللاعبين الذين يحيطون به من أجل دعمه.



وأوضح أوناي إيمري: "هناك مباريات يتألق فيها مسعود أوزيل بشدة، لكن كان علي أيضًا أن أجد لاعبين من حوله حتى يشعر بالسعادة"، مضيفًا: "أوزيل لاعب مهم للغاية إذا استطعت إيجاد طريقة لجعله يعمل مع لاعبين آخرين".



وأكد المدرب الإسباني أن مسعود اوزيل يتمتع بموهبة كبيرة تسمح لباقي اللاعبين بأن يكونوا أفضل، إلا أن الأمر يتغير "عندما تريد الضغط بشراسة أكبر على الخصم، حيث لا يتمتع أوزيل بأفضل الصفات للقيام بذلك".



وكان أوناي إيمري قد تمت إقالته قبل أسابع من تدريب ارسنال، بسبب نتائج الفريق اللندني المتواضعة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وفشله في تحقيق الفوز في أكثر من مباراة، وتعاقد ارسنال مع لاعبه السابق مايكل أرتيتا للإشراف على الفريق.



وفي المؤتمر الصحفي، الذي تم فيه تقديم مايكل أرتيتا إلى وسائل الإعلام، تحدث المدرب الإسباني الشاب عن مسعود اوزيل، وقال في تصريحات نقلها موقع "شبورت1" الألماني "إنه لاعب رائع لهذا الفريق، فقد سبق لي العمل معه وأعرف ما يستطيع تقديمه للفريق". وأضاف:"إنه عملي في استخراج أفضل ما لدى أوزيل".



وأشارت تقارير صحفية أن مسعود اوزيل سيغادر ارسنال في فترة الانتقالات الشتوية، متجهًا إلى فنربخشة التركي على سبيل الإعارة.

