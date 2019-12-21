"الطب الوقائي" عن انتشار إنفلونزا الخنازير: شائعات مغرضة

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن مرض الانفلونزا ينتقل بسرعة عن طريق السعال أو الأيادي الملوثة بالفيروس، لافتًا إلى أنه لا يوجد شيء من الأساس يسمى بإنفلونزا الخنازير، ومنظمة الصحة العالمية في 2010 أكدت أن ما سمى بإنفلونزا الخنازير إنفلونزا عادية، لا يحتاج إلى أي اجراءات احترازية مخالفة للمرض الانفلونزا العادي.



وتابع رئيس قطاع الطب الوقائي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر dmc، مساء السبت، أن أي مصاب بالإنفلونزا لا بد أن يعرض نفسه على طبيب، لأن حدة الأنفلونزا تختلف من شخص لآخر، مشددًا على ضرورة عدم الإفراط في تعاطي العقار الذي انتشر لما سمي خطئًا بإنفلونزا الخنازير.



وشدد على ضرورة الابتعاد عن التقبيل في مواسم البرد، والعطس في المنديل، وعسيل اليدين باستمرار، معقبًا: "الحديث على وجود إنفلونزا الخنازير شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة".

