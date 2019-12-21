Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الطب الوقائي" عن انتشار إنفلونزا الخنازير: شائعات مغرضة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:42 م
Advertisements
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن مرض الانفلونزا ينتقل بسرعة عن طريق السعال أو الأيادي الملوثة بالفيروس، لافتًا إلى أنه لا يوجد شيء من الأساس يسمى بإنفلونزا الخنازير، ومنظمة الصحة العالمية في 2010 أكدت أن ما سمى بإنفلونزا الخنازير إنفلونزا عادية، لا يحتاج إلى أي اجراءات احترازية مخالفة للمرض الانفلونزا العادي.

وتابع رئيس قطاع الطب الوقائي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر dmc، مساء السبت، أن أي مصاب بالإنفلونزا لا بد أن يعرض نفسه على طبيب، لأن حدة الأنفلونزا تختلف من شخص لآخر، مشددًا على ضرورة عدم الإفراط في تعاطي العقار الذي انتشر لما سمي خطئًا بإنفلونزا الخنازير.

وشدد على ضرورة الابتعاد عن التقبيل في مواسم البرد، والعطس في المنديل، وعسيل اليدين باستمرار، معقبًا: "الحديث على وجود إنفلونزا الخنازير شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

توك شو إنفلونزا الخنازير أخبار مصر

أخبار تهمك

نتيجة مباراة ليفربول ضد فلامنجو البرازيلي| أهداف مباراة ليفربول| بث مباشر مشاهدة ليفربول Overtime

منذ ساعة

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

منذ ساعة و 24 دقيقة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

منذ ساعتين

الدقائق الأخيرة| مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنغو بث مباشر نهائي كأس العالم للأندية (صلاح يقترب من التسجيل)

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

منذ ساعتين و 19 دقيقة

«يلا شوت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر اليوم كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ ساعتين و 39 دقيقة

ليفربول يتوج بطلًا لكأس العالم للأندية على حساب فلامنجو البرازيلي

منذ أقل من ساعة

live|يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو بث مباشر الاسطورة لايف كورة اون لاين Yalla shoot بدون تقطيع

منذ ساعتين و 25 دقيقة

TV channel| بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو البرازيلي اليوم 21-12-2019 كأس العالم للأنديةLiverpool vs Flamengo

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت Salah Live| بث مباشر مباراة ليفربول وفلامنجو في نهائي كأس العالم للأنديةLiverpool and Flamengo

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

الآن

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع yallakora

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يرفض الصفقة التي أبهرت إفريقيا ويتمسك بضم حجازي

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر اليوم السبت 21-12-2019 فى نهائى كاس العالم للاندية| Liverpool vs. Flamengo Live

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف MATCH final مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرفي على أسباب "الأنفلونزا" وأعراضها وطرق علاجها

بعد إغلاق مدرستين بسبب انفلونزا الخنازير .. "الصحة": نزلات برد عادية

الصحة العالمية: لا يوجد ما يسمى بإنفلونزا الخنازير

الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن إنفلونزا الخنازير: "مرض مش موجود"

بعد وفاة جنى بفيروس الإنفلونزا الموسمية.. اعرف أعراض وأسباب المرض والوقاية منه

"الصحة" تكشف حقيقة ظهور أنفلونزا الخنازير في بعض المدارس

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
06:10 م

مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي بث مباشر الآن 22-12-2019 في الدوري الإنجليزي NOW

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة ريال مدريد وبيلباو بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY نتيجة REAL رابط ماتش الريال

09:00 م

يلا شوت - PLUS YOUTUBE مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر| كورة لايف | كورة جول | كور ستار | يلا شوت II7SRY

08:43 م

كورة لايف REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر يلا شوت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد الآن beIN Yo

07:31 م

هدف ليفربول ضد فلامنجو الآن| نتيجة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية| مشاهدة ليفربول salah goal

09:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status