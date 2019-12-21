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بعد الإنذار.. أحمد موسى يحذر محمد صلاح من القطريين: "إخوان وبيكرهوك" (فيديو)

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:27 م
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أحمد موسى
أحمد موسى
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي أحمد موسى، على أداء الحكم القطري عبد الرحمن بن جاسم في مباراة "ليفربول وفلامنجو البرازيلي"، قائلا: "مفيش فايدة في القطريين، حتى الكورة، ومن إمتى قطر عندها حكام".

وأشار "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، إلى أن الفيفا مازال به فساد، مضيفا: "الفلوس لسه بتشتغل، ولم ينته الفساد في الفيفا"، متابعا: "الحكم من أول المباراة بيجري وراء صلاح عشان مصري".

وأضاف، أن الحكم القطري لا يفقه شىء في التحكيم، متابعا: "انت اتعلمت التحكيم إمتى يا عبدالرحمن، إنت أخرتك تشوف صلاح وتسلم عليه مش تعطيه انذار"، مستطردا: "إيه النظام العجيب ده اللي بيكره كل حاجة مصري، أخر مرة تروح يا صلاح هناك، دول خونة يا صلاح، خلي بالك من القطريين كلهم إخوان بيكرهوك".
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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول وفلامنجو توك شو أحمد موسى

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