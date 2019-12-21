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"مزارعي المليون ونصف فدان": المشروع يؤكد رؤية القيادة السياسية الثاقبة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:24 م
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المهندس عادل زيدان
المهندس عادل زيدان
هدى عبدالرازق
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أشاد المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، إن خروج منتدى شباب العالم الذي انعقد الأسبوع الماضي في مدينة شرم الشيخ بهذا الشكل الرائع يّدل على أن مصر تعيش في جو من الآمن والأمان والاستقرار، وهذا كفيل أن يتم زيادة الاستثمارات المصرية في الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف "زيدان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار واستثمار"، على شاشة "الصحة والجمال"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، أن المنتدى أثبت أن مصر دولة آمنة ومستقرة بفضل رؤية القيادة السياسية المصرية وكذلك يقظة القوات المسلحة المصرية، فضلًا عن الاجهزة الأمنية والقضاء الشامخ.

وأشار رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، إلى أن وزارة الداخلية نشطة جدًا وتتعامل مع الأحداث بكل سرعة وقوة، مضيفًا: "أنا تعرضت لحادث من يومين كان حادث سرقة في منطقة الجيزة، الحادث حصل الساعة 9 الصبح، والساعة 10 بليل تم ضبط الجناة والمسروقات"، موجهًا الشكر والتقدير لكل القائمين على أجهزة الأمن في مصر.

وتابع: "أحب أشكر مدير أمن الجيزة طارق مرزوق، والسيد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، والتحية والتقدير محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، أسامة عبد الفتاح مفتش مباحث غرب الجيزة، والعقيد محمد الشاذلي رئيس مباحث الجيزة عمرو فاروق، والمقدم الرائد أحمد صبري والرائد أحمد العراقي".

وأوضح أن الجيش المصري يقظ وقضائنا عادل، والدولة المصرية تكافح كل الفساد في أي منظومة كانت وتحاول أنها تضيف رؤى وتستعد كلها لرؤية 2030 رغم كل الضغوط التي تواجهها مصر، مضيفًا:" بنعيش في هذا الزمان مزيد من الاستقرار والأمن اللي يخلينا نقدر نتحرك ونكون آمنين على أبنائنا ومصر".

وعن مشروع المليون ونصف فدان، قال: "الحمد لله مليون ونصف فدان عندنا المشروع ده بفضل الله مشروع يؤكد أن قيادة السياسية رؤية ثاقبة وبمثابة يساهم في سد الفجوة الغذائية لمصر ويوفر فرص عمل للشباب، وأتاح الفرصة لشباب المزارعين وصغار الفلاحين أنهم يساهموا ويبنوا البلد جنا إلى جنب مع الحكومة وبنعمل مجتمع صناعي زراعي عمراني جديد، من أخل الخروج من الوادي الضيق إلى وادي واسع".
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توك شو المهندس عادل زيدان المليون ونصف فدان اخبار مصر

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