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إجراءات أمنية مشددة بشوارع الشرقية بالتزامن مع أعياد رأس السنة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 09:16 م
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أرشيفية
أرشيفية
سمر السيد _ اسماعيل محمد
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أعلنت مديرية الأمن بمحافظة الشرقية حالة الاستنفار الأمني لتنفيذ خطط وإجراءات واسعة النطاق، حفاظًا على الأمن والنظام، ومكافحة الجريمة، استعدادا لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وأوضح مصدر أمني أن الاستعدادات تضمنت نشر الأقوال الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع وتكثيف انتشار الارتكازات المسلحة بكافة المحاور المرورية والمناطق الهامة والحيوية ودور العبادة وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كافة المواقف للحفاظ على الأمن.

وأكد على استمرار الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنون بأجواء الاحتفالات، مضيفًا أنه تم تكثيف الخدمات المرورية فى جميع الشوارع ومختلف الميادين والطرق لتسيير حركة المرور.
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مصر استعدادات الشرقسة لاحتفالات رأس السنة اخبار اجراءات امنية مشددة

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